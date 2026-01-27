إعلان

تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئيسًا لـ"المستشفيات التعليمية"

كتب : أحمد جمعة

08:42 م 27/01/2026

الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيسًا للهيئة العام

قرر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تجديد تكليف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيسًا للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

يأتي القرار ساريًا حتى 11 فبراير 2027 أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أيهما أقرب، وفقًا لما عرضه مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وشهد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أمس، افتتاح المؤتمر السنوي للهيئة، تحت شعار "علاج الألم"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وبمشاركة عدد من مسؤولي وزارة الصحة وكبار الأطباء والعلماء والباحثين في مختلف التخصصات الطبية.

محمد مصطفى عبدالغفار رئيس المستشفيات التعليمية وزير الصحة والسكان

