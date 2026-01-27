ندوات دولية وعروض فنية.. أين تذهب غدًا في معرض الكتاب؟

كتب – أحمد العش:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفاصيل الفعاليات والندوات والبرامج الثقافية والفنية المقرر إقامتها غدًا الأربعاء 28 يناير 2026 داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم محتوى ثقافي متنوع يلبي اهتمامات الزائرين من مختلف الفئات، ويُبرز الأبعاد الفكرية والفنية في المشهد الثقافي المصري والعربي.

وتبدأ فعاليات اليوم بعرض الرؤية المتحفية للمتحف المصري الكبير، بمشاركة كل من الدكتور خالد حسن والدكتور طارق توفيق، وتدير الجلسة الإعلامية هبة أبو العزايم، يليها تاريخ التلقي، ثم النقد الأدبي في مواجهة عمال نجيب محفوظ، بمشاركة د. حسني حمودة، ود. عبد الله إبراهيم (العراق)، ود. نبيل حداد (لبنان)، ود. نزار شقرون (تونس)، وتدير الجلسة د. محمود عبد الغفار، وذلك في القاعة الرئيسية (بالزا 1).

ويشمل البرنامج المنبر الثقافي “المؤسسات” من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا، يتبعه الحديث عن شخصية المعرض نجيب محفوظ من الساعة 2 إلى 3:30 عصرًا، ثم الثقافة والسياسة في زمن اللايقين.. مآلات القرن 21، بإعلامي أحمد الإسلامين وتديرها الإعلامية ليلى عمر، تليها مجموعة دول الربيكس.. رؤى جديدة لعالم متغير بمشاركة د. أرشف العريب، ود. عبد المنعم سعيد، ود. مدحت نافع، ود. نهال المغربل، وتديرها د. حسن أبو طالب.

وفي القاعة الدولية (بالزا 2)، تقام تجارب ثقافية من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا، تتضمن لقاء مع الكاتبة الفرنسية صوفي هنّاف (Henaff Sophie)، حول الرواية البوليسية المعاصرة، تديرها وتشارك فيها مريم سيدهم. كما يُقدم عرض رواية “مثيرة طه إلياس” لعبد الرحيم كامل، بمشاركة ضحى عايش ود. يرسى عبد الله، وتديرها د. حمدي النورج من الساعة 6 إلى 7:30 مساءً.

وتشهد الندوات أيضًا طرح المتطلبات الاستراتيجية وأولويات السياسة الخارجية، ضمن جلسة بعنوان “رومانيا ومصر في 120 عامًا”، ثم مناقشة كتاب “في قلبي قارة”، إلى جانب لقاء مع شاعرة وشاعر أفرو-أمريكي، ترجمة وتقديم د. سارة حامد حواس، بمشاركة مصطفى عبادة، ويناقشها ويديرها أحمد الشهاوي في الساعة 2 إلى 3:30 عصرًا.

ويستمر البرنامج في “كاتب وكتاب (بالزا 1)”، حيث تُناقش رواية “ملء العني.. المرأة عرب العصور في تاريخ الفن التشكيلي” للكاتبة رشا عديل، بمشاركة د. ناصر مجدي وئام أبو شادي، ويديرها محمد كامل، في الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا، ثم تُناقش إطلالة على عمل عبد الرزاق قرنح ورواية “ما بعد الاستعمار” مع د. صربي حافظ، بمشاركة د. سمير مندي ود. سيد ضيف الله، ويديرها عزت القمحاوي من الساعة 2 إلى 3:30 عصرًا.

وتتناول الندوات موضوع الأخلاق مع د. أحمد زايد، ومناقشته من قبل د. حسن حامد، ود. عبد الله شلبي، ود. محمد السيد، وتديرها د. سامية قدري، كما يقدم بسام الشامع محاضرته “أثر يسطر تاريخ بشر”، ويشارك في المناقشة د. حنان عبيد ود. غادة أبو المجد، ويديرها حسام زيدان، وذلك من الساعة 4 إلى 5:30 عصرًا، وفي الساعة 6 إلى 7:30 مساءً تُقام ندوة “الأهرام وقضايا المرأة” بمشاركة د. أمين الطويل، وأمينة شفيق، وسوسن عز العرب، وسيلفيا النقادي، ومصطفى سامي، ويرسا الرشقاوي، وتديرها داليا شمس.

ويشهد الصالون الثقافي (بالزا 2) جلسة “أصوات جديدة في العالم العربي” بمشاركة شيامء غنيم، عبد الله الحسيني (الكويت)، محمد جبعيتي (الأردن)، وائل الحفظي (السعودية)، وتديرها منى أبو النصر، من الساعة 2 إلى 3:30 عصرًا.

ويُقام أيضًا احتفالية “سيف وانيل.. مائة وثمانون عامًا من الريادة التشكيلية” بمشاركة ماريا سيدهم، د. مصطفى عيسى، ود. وليد قانوش، وتديرها د. خالد بغدادي من الساعة 4 إلى 5:30 مساءً. وفي الساعة 6 إلى 7:30 مساءً تُقام “مائة عام من الأثر.. الشيخ محمود عبد البنا والمدرسة البناوية” بمشاركة حسام صقر، اللواء شفيق البنا، الشيخ العزب سامي، وعمر بطيشة ممثلًا عن برنامج دولة التلاوة، ويديرها وسام البحري.

وتنطلق فعاليات المؤتمرات (بالزا 1) بعروض وقائع الافتتاح، تشمل كلمة رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وكلمة رئيس الجامعة، وكلمة رئيس المؤتمر، يليها الجلسة الأولى بعنوان “أحمد لطفي السيد في جامعة القاهرة والمؤسسات العلمية الكبرى” برئاسة د. محمد سامي عبد الصادق (رئيس جامعة القاهرة)، بمشاركة د. حسني خالد، د. أسامة طلعت، ود. محمود عبد الباري، ويختتم الجلسة المعقب د. أحمد رجب (نائب رئيس الجامعة) من الساعة 2 إلى 3:30 عصرًا.

وتليها الجلسة الثانية “أحمد لطفي السيد مفكرًا وسياسيًا” برئاسة د. محمود السعيد (نائب رئيس جامعة القاهرة)، بمشاركة د. صفي الدين خربوش، د. وجدي زين الدين، د. أمل حسن، ويختتمها المعقب د. محمد حسني رفعت (نائب رئيس الجامعة) من الساعة 4 إلى 5:30 عصرًا. وتُختتم الجلسات بالجلسة الثالثة “مشروع أحمد لطفي السيد الثقافي بين وحدة الرؤية وتنوع الميادين” برئاسة د. معتز خورشيد (وزير التعليم العالي الأسبق) بمشاركة د. جمال الشاذلي من الساعة 6 إلى 7:30 مساءً.

وفي وقائع الختام من الساعة 7:30 إلى 8 مساءً، تُعلن جائزة جامعة القاهرة، وتُقدم محاضرات عن رحلة لطفي السيد المعرفية بحثًا عن الهوية المصرية للدكتور سامي سليمان، والفكر الأدبي وتجليات الهوية عند أحمد لطفي السيد للدكتور أحمد عبد الحليم، وتأثيرات ترجمات أحمد لطفي السيد في الفكر العربي الحديث، ويكون المعقب د. محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة.

كما تتضمن الندوات المتخصصة (بالزا 1) عرضًا لندوة “ترجمة الرواية المجهولة لشارل بودلري”، ورواية “الفانفارلو: فينوس السمراء” ترجمة عبد الوهاب داود، بمشاركة د. رانيا فتح الله، وعاطف عبد العزيز، وتديرها د. محمد الباز، من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا، يليها ندوة “أفول إمبراطورية الغرب: آسيا تنتفض لتولد من جديد” ترجمة أحمد جمال أبو الليل، بمشاركة د. رشيف إمام، ود. عامر الأزرق، وتديرها د. كرم عباس من الساعة 2 إلى 3:30 عصرًا، ثم ندوة “القصة القصيرية ‘ماتكا’” لمارين سوريسكو مترجمة إلى العربية من الساعة 4 إلى 5:30 عصرًا.

وفي ديوان الشعر (بالزا 1) تُقام ندوة “طفل متوازن مجتمع متماسك” بمشاركة د. إلهام شاهني، أنطونيوس صبحي، د. منة عبد الناصر عمر، السفرية نبيلة مكرم، ويُحاورهم د. غادة الدري، برئاسة د. سحر السنباطي من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا.

كما تُعقد ندوة “مصر في عيون الأدباء العرب” بمشاركة الأديب عارف الساعدي (العراق)، عباس مجاهد، عبد الحميد أبو النصر (فلسطين)، الفريق عمر قدور، الفاتح حميتو (السودان)، الشاعرة الهنوف محمد (الإمارات)، وتديرها الشاعر السيد حسن من الساعة 6 إلى 7:30 مساءً.

ويستمر البرنامج أيضًا مع الأمسية الأولى من الساعة 2 إلى 3:30 عصرًا، بمشاركة أمين هيبة، بهجت صميدة، تامر فتحي، جارس جمال الدين، سناء عبد العزيز، عيل الشعايل (الإمارات)، عيل المازمي (الإمارات)، عمر مكرم، عمرو طارق، ماجد أبادير، نجيب محمد نجيب (السودان)، يامن صعب (لبنان)، وتديرها دمية محمود،

ثم لقاء مع الشاعر شوقي بزيع (لبنان) يحاوره د. حسام جاد من الساعة 4 إلى 5:30 عصرًا، تليه الأمسية الثانية من الساعة 6 إلى 7:30 مساءً بمشاركة أسامة الحداد، حسني بن وليد أبو الفرج (السعودية)، عاطف عبد المجيد، عبد الهادي سعدون (العراق)، عريب كامل، فضل خلف جابر (العراق)، ليلى السيد (البحرين)، محمد حسني عليوة، مستورة العرايب (السعودية)، مؤمن سمري، نجاة عيل، أليكس فاروجيا (مالطا)، جون بيرت بورتييل (مالطا)، وتديرها د. حسام جاد.

وفي ملتقى شعراء الجامعات تُقام جلسة بعنوان “شعراء جامعات طنطا وعني شمس والمنوفية” تقديم طارق عمران، بمشاركة مجموعة من الشعراء، مع تحليل نقدي للأعمال يقدمها الناقدان د. سعيد شوقي ود. هدى عطية، من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا، تليها جلسة “الأعمال القصصية ‘سيدة الغابة والأحراش’” لأحمد حلمي، يناقشها د. أحمد إبراهيم الرشيف وأسامة جاد، وتديرها إنجي هامم من الساعة 2 إلى 3:30 عصرًا.

أما ملتقى الإبداع (بالزا 1)، فيستضيف ندوة “ذلك هو البعد (فصحى)” لإرساء النمر، يناقشها أمين خليل ومحمود خري الله، ويديرها محمد هشام من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا، ثم “عذارى وتوابيت” لنارص عراق، يناقشها د. أحمد الصغري ود. رضوى جابر، ويديرها د. أحمد حسن عوض من الساعة 4 إلى 5:30 عصرًا، ثم الأعمال الشعرية والأعمال الروائية من الساعة 6 إلى 7:30 مساءً.

وفي مخيم أهلنا وناسنا يتابع الزائرون الندوة الرابعة التي يديرها الشاعر جابر بسيوين، بينما يتضمن البرنامج أيضًا السرية الهلالية في أسوان والقاهرة والجيزة والإسكندرية، بمشاركة عدد من الأدباء والمثقفين، من الساعة 2 إلى 3 عصرًا، يليها عرض الطنبورة من الساعة 3 إلى 4 عصرًا، ثم عرض فني من الساعة 4 إلى 5 عصرًا.

ويشمل المسرح الكبير عرضًا لفرقة البالية (أكاديمية الفنون) من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا، يليه عرض مسرحي لفرقة كنزنا المسرحي (المركز القومي لثقافة الطفل) من الساعة 1:30 إلى 3 عصرًا، ثم النشاط الفني “بورسعيد للفنون الشعبية” (الهيئة العامة لقصور الثقافة) من الساعة 3 إلى 4:30 عصرًا، ويختتم المسرح الكبير بعرض كورال القدرات (دار الأوبرا المصرية) من الساعة 4:30 إلى 6 مساءً، يليها عرض الليلة الكبرى (قطاع المسرح) على المسرح الصغير من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا.

كما يقدم المسرح الصغير عروضًا متنوعة تشمل كاريزما باند من الساعة 1:30 إلى 3 عصرًا، ثم أقصر فقرات فنية شعبية (مكتبة مصر العامة) من الساعة 3 إلى 4:30 عصرًا، وختامًا التنورة التراثية (الهيئة العامة لقصور الثقافة).

اقرأ أيضًا:

توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام