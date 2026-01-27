أحمد موسى: حصار خانق وتضخم فلكي يضرب الأسواق الإيرانية

كتبت -داليا الظنيني :

استعرض الإعلامي أحمد موسى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها إيران في ظل الحصار الدولي، مشيراً إلى أن الدولة التي تعد من كبار منتجي النفط أصبحت تعاني من تعدد أسعار الصرف وارتفاع جنوني في تكلفة المعيشة.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن إيران تعتمد حالياً ثلاثة أسعار للدولار (الرسمي المدعوم، وشبه الرسمي، وسعر السوق السوداء)، موضحاً أن إنتاجها النفطي تراجع بشكل حاد من 4.4 مليون برميل إلى مليوني برميل فقط، خاصة بعد تراجع الطلب الصيني الذي كان يعد المنفذ الرئيسي لصادراتها.



وأضاف أن المؤشرات تشير إلى تصعيد مرتقب عبر حصار بحري أمريكي وشيك، وهو ما انعكس سلفاً على أسعار السلع الأساسية بشكل "مرعب"، حيث تخطى سعر كيلو السكر وزجاجة الزيت الصغيرة حاجز الـ 800 ألف ريال إيراني، في حين وصل سعر "البيضة الواحدة" إلى 140 ألف ريال.

ذكر أن سعر الكيلو يتراوح ما بين 12 إلى 22 مليون ريال إيراني، بينما سجل الذهب عيار 18 مستويات قياسية ببلوغه 161 مليون ريال، مشدداً على أن هذا التضخم هو نتاج مباشر لسنوات طويلة من العزلة الاقتصادية.

وأشار إلى أن المشهد الإيراني يزداد تعقيداً مع احتمالات وقوع ضربات عسكرية أمريكية أو إسرائيلية، مؤكداً أن أي تصعيد عسكري قادم سيضاعف من معاناة المواطنين الإيرانيين ويضع الاقتصاد في نفق مظلم لا يمكن التنبؤ بنهايته.