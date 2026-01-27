إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق بتهمة ارتكاب فعل فاضح أمام سيدة

كتب : مصراوي

09:53 م 27/01/2026

ضبط سائق بتهمة ارتكاب فعل فاضح

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد سيارة بأعمال منافية للآداب وخادشة للحياء أمام إحدى السيدات بأحد الشوارع.

وأوضحت التحريات أن الواقعة لم يُسجل بشأنها أي بلاغ رسمي، وتمكنت الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو سائق له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، إضافة إلى السيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته بما نسب إليه، أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

