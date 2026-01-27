نتنياهو: نتواصل مع واشنطن بشأن إيران ولا يمكنني أن أحدد لترامب ما يفعل

رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سؤال بشأن ما إذا كان قد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تأجيل شن ضربة ضد إيران، قائلا إنه لا يود الخوض في ذلك.

وعلّق نتنياهو على سؤال بشأن إيران، قائلا: "نحن على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة ولا يمكنني أن أحدد للرئيس ترامب ما يفعل أو لا يفعل".

وأوضح نتنياهو، أنه يريد أن يغير العلاقات مع الولايات المتحدة لتكون علاقة شراكة بدلا من كونها علاقة مساعدة وحسب.

في الوقت نفسه، حذّر نتنياهو من أنه في حال هاجمت إيران إسرائيل فسترد تل أبيب بقوة لم تعهدها طهران قط، موضحا: "مستعدون لأي سيناريو لكن إذا أخطأت إيران وهاجمتنا فردنا عليها سيكون مؤلما".