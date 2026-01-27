إعلان

نتنياهو: نتواصل مع واشنطن بشأن إيران ولا يمكنني أن أحدد لترامب ما يفعل

كتب : محمود الطوخي

09:54 م 27/01/2026

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سؤال بشأن ما إذا كان قد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تأجيل شن ضربة ضد إيران، قائلا إنه لا يود الخوض في ذلك.

وعلّق نتنياهو على سؤال بشأن إيران، قائلا: "نحن على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة ولا يمكنني أن أحدد للرئيس ترامب ما يفعل أو لا يفعل".

وأوضح نتنياهو، أنه يريد أن يغير العلاقات مع الولايات المتحدة لتكون علاقة شراكة بدلا من كونها علاقة مساعدة وحسب.

في الوقت نفسه، حذّر نتنياهو من أنه في حال هاجمت إيران إسرائيل فسترد تل أبيب بقوة لم تعهدها طهران قط، موضحا: "مستعدون لأي سيناريو لكن إذا أخطأت إيران وهاجمتنا فردنا عليها سيكون مؤلما".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو إيران ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
زووم

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل من أحدث ظهور
زووم

"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل من أحدث ظهور
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري
رياضة محلية

سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري
بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات
كرة نسائية

بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الضربة المحدودة والحرب الشاملة.. ما خيارات ترامب العسكرية ضد إيران؟