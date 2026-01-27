السيد البدوي: تاريخي ناصع ضد "الإخوان".. ومنافسي يفتقر للخبرة السياسية

نفى الدكتور السيد البدوي، المرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، الادعاءات التي تروج حول تحالفه السابق مع جماعة الإخوان، مؤكداً أن مسيرته السياسية قامت بالأساس على مواجهة مشروعهم وتأسيس جبهة الإنقاذ لإسقاط دستورهم.

وقال البدوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إنه عقد اجتماعاً مع مسؤولي جريدة الوفد الذين أقروا رسمياً بسداده لكافة المديونيات المستحقة قبل مغادرته منصبه السابق، لافتاً إلى أنه هو من دعم الدكتور هاني سري الدين سياسياً في بداياته وعينه عضواً بالهيئة العليا عام 2017.

وأضاف المرشح لرئاسة الوفد أنه سبق وحذر سري الدين في عام 2010 من اختراق حملته من قبل أشخاص على صلة بتمويلات أمريكية، وأحد أعضاء حملة منافسه أقر علانية بالحصول على أموال من جمعيات ممولة من الولايات المتحدة.

وتابع البدوي موضحاً حقيقة الاتهامات المتبادلة، حيث ذكر أن "منافسه يردد شائعات حول انتمائه للإخوان للتغطية على افتقاره للخبرة السياسية العميقة، كونه كان عضواً فنياً في لجنة السياسات بالحزب الوطني بصفته رجل أعمال لا كسياسي محترف" بحسب قوله.

وأوضح البدوي كواليس مرحلة ما بعد الثورة، مؤكداً أن القوى المتطرفة كفرته صراحة لرفضه الانصياع لهم، كما رفض عرضاً مغرياً من الإخوان لتقاسم مقاعد البرلمان وتمسك بخوض الوفد للانتخابات منفرداً للحفاظ على هوية الحزب المدنية.

وأشار إلى دور الوساطة الذي لعبه بين الفريق سامي عنان والمهندس نجيب ساويرس بناءً على طلب المشير طنطاوي، بهدف صياغة وثيقة وطنية تؤسس لدولة مدنية وتحفظ توازن البلاد في مواجهة "غزوة الصناديق".

واختتم أن الوفد كان رأس الحربة في مواجهة أخونة الدولة، وأن مشاركته في تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني والوقوف ضد دستور 2012 هي أدلة قاطعة لا تقبل التشكيك في عقيدته السياسية الرافضة لجماعة الإخوان الإرهابية.