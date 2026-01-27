رئيس "قضايا الدولة": نجحنا في تجنيب مصر سداد 18 مليار دولار

أكد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة خاضت مسيرة تاريخية ممتدة جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية في نزاعاتها القضائية، تمكنت خلالها من حماية حقوق الدولة والدفاع عن مقدراتها، باعتبارها إحدى المؤسسات القضائية الوطنية الراسخة، مشددًا على أن الهيئة أُنشئت لتكون في عمق المشهد القضائي لا في مقدمته، وظلت على مدار تاريخها سندًا للدولة وحصنها القانوني في أوقات الأزمات.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة باحتفالية مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة، حيث أوضح أن الهيئة مارست دورها الوطني والقانوني في قلب المنظومة القضائية المصرية، واكتسبت خبرات متراكمة من تعاملها مع ملفات قانونية معقدة ومتعددة الأبعاد، ما أسهم في بناء قدرة مؤسسية قوية وفعالة.

وأشار المستشار حسين مدكور إلى أن الهيئة نجحت في تجنيب الدولة المصرية سداد نحو 18 مليار دولار كانت محل نزاعات قضائية أقامها مستثمرون أجانب ضد الدولة، فضلًا عن نجاحها في تحصيل ما يقرب من 38 مليار دولار تم إدخالها إلى الخزانة العامة للدولة، في إنجاز يعكس كفاءة الأداء القانوني ودقة العمل المؤسسي.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، حيث تم تكريم رؤساء الهيئة السابقين وعدد من الرموز القضائية البارزة من مصر والدول العربية والإفريقية، تقديرًا لعطائهم ودورهم في دعم مسيرة العدالة.

وتخلل الاحتفال عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ هيئة قضايا الدولة منذ نشأتها وحتى الوقت الراهن، مستعرضًا دورها في الدفاع عن القضايا المنظورة أمام المحاكم داخل مصر وخارجها، والتي تكون الدولة طرفًا فيها، على أن يُختتم الحفل بعرض فني موسيقي للفنان عمر خيرت.

وتُعد هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تختص بتمثيل الدولة أمام مختلف جهات القضاء داخليًا وخارجيًا، والدفاع عن المال العام والمصالح العامة، إلى جانب إبداء الرأي القانوني وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بمؤسسات الدولة.

