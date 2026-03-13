كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي - حالًا"، أن المرأة المصرية خاصة الريفية تحمل على عاتقها مسؤولية البيت والدخل والأسواق المحلية، وأنها تعرف جيدًا مصروفاتها وأرباحها وخسائرها، مشيرًا إلى أنها الطرف الأكثر التزامًا بسداد التمويلات.

وقال "نخلة"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار": "أغلب فريق عملنا كان من السيدات، وأكثر من يلتزم بالسداد هي الست، أكثر من الرجالة بدون شك"، مؤكدًا أن تجربة التمويل متناهي الصغر في مصر أثبتت نجاحها الكبير مع النساء، لأنهن يديرن الاقتصاد المنزلي والمحلي بكفاءة عالية.

وأوضح أنه أسس شركة "حالًا" مع صديقه أحمد محسن، الخبير في التكنولوجيا، بعد رحلة إلى إندونيسيا حيث تعرف على شركة "جو جيك" (Gojek) التي وصلت قيمتها إلى مليار دولار، ما ألهمه للاستثمار في التكنولوجيا في مصر، قائلًا: "قولت لازم الواحد يبتدي يستثمر في التكنولوجيا".

وأضاف أن الشركة بدأت بمشروعات النقل التشاركي، ثم توسعت لتشمل التجارة الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، وفي 2021 تم دمج الشركات للدخول بقوة في مجال التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا كان الخطوة الأساسية لتوسيع الأعمال وتقديم حلول مبتكرة ومرنة للعملاء.

وأكد "نخلة"، أن هذا التوجه ساعد "حالًا" على بناء فريق متنوع وملتزم من السيدات والرجال، وأن نجاح الشركة يرجع جزئيًا إلى فهم احتياجات السوق المصري والثقة الكبيرة التي توليها النساء للتمويل الميسر والخدمات الرقمية.



