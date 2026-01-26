وزير العمل يبحث دعم العمالة المصرية وتعزيز التعاون مع الشركات السعودية

كتب- محمد أبو بكر:

عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا بمقر السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية، مع ممثلي إدارات الموارد البشرية بعدد من الشركات السعودية، إلى جانب ممثلين عن الجالية المصرية، وذلك قبل مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) بالعاصمة الرياض.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية، ودعم فرص تشغيل العمالة المصرية بالخارج، والاستماع إلى احتياجات سوق العمل السعودي الحالية والمستقبلية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص وزارة العمل على توطيد الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص السعودي، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل مستدامة، مشددًا على أهمية مواءمة مهارات العمالة المصرية مع متطلبات السوق السعودي المتغيرة.

كما ناقش اللقاء سبل تذليل المعوقات التي قد تواجه تشغيل العمالة المصرية، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين الوزارة والشركات السعودية لضمان سرعة الاستجابة للاحتياجات المختلفة.

وتناول الاجتماع آليات دعم وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتحسين بيئة العمل، والتأكيد على الالتزام بالعقود والأنظمة المعمول بها، بما يضمن استقرار العامل المصري ورفع مستوى إنتاجيته.

كما تم التأكيد على التوسع في برامج التدريب المهني وبناء القدرات ونقل الخبرات، بالتعاون مع القطاع الخاص السعودي، بما يعزز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، استعداد الوزارة لتوفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة وفقًا لاحتياجات الشركات السعودية، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في إكساب العمالة المصرية خبرات عملية واسعة.

وأوضح الوزير أن أصحاب الأعمال يمكنهم اختيار العمالة بأنفسهم أو من خلال تفويض ممثلين عنهم، سواء بالحضور المباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة رقمية متكاملة تتيح لأصحاب الأعمال اختيار العمالة المصرية بسهولة وفقًا للمهارات المطلوبة.

ووجّه دعوة للشركات السعودية للاستثمار في مصر، في ظل ما توفره من بيئة عمل آمنة ومحفزة للاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تشاركت مع القطاع الخاص في تطوير مراكز التدريب المهني لتواكب متطلبات سوق العمل الخارجي، موضحًا أن الوزارة نجحت في فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية في أوروبا، من بينها تنفيذ طلبيات تشغيل في دولة البوسنة.

وتم خلال اللقاء، عرض مقاطع فيديو توضيحية حول تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودورها في إعداد العمالة المؤهلة، إلى جانب عرض آخر لمكتب التمثيل العمالي حول آليات استقدام الأيدي العاملة المصرية والتحديات التي تواجهها في الخارج.

شارك في الاجتماع السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، والسفير ياسر هاشم قنصل مصر بالرياض، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العمل ومكتب التمثيل العمالي بالرياض.

ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات وزير العمل للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة 45 وزيرًا وأكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم.

