وظائف جديدة بإحدى شركات الغزل والنسيج - المميزات وطريقة التقديم

محمد أبو بكر

10:54 ص 26/01/2026 تعديل في 10:54 ص

محمد جبران وزير العمل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، تكثيف جهودها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، عن إتاحة 100 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الغزل والنسيج داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 200 فدان، وذلك بالتنسيق مع شركة جيد تكستايل الإسماعيلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن الوظائف المتاحة تشمل عددًا من التخصصات الفنية والعمالية، بواقع 50 مشغل حياكة، و10 فني نسيج دائري، و10 فني صباغة منسوجات، و5 ميكانيكي نسيج دائري، و15 عامل جودة، و10 عمال تعبئة، على أن تُحدد الرواتب وفقًا للخبرة والكفاءة، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى حوافز انتظام وحوافز إنتاج مجزية.

وأكدت وزارة العمل أن الشركة توفر حزمة متكاملة من المزايا للعاملين، تشمل التأمين الصحي، وسداد كامل حصة التأمينات الاجتماعية عن العامل، إلى جانب توفير وسائل انتقال مجانية من وإلى مقر الشركة، ووجبة ساخنة يوميًا، فضلًا عن دورات تدريبية معتمدة لرفع الكفاءة المهنية، وحضانة مجانية لأبناء العاملات والعاملين بالشركة، مع اشتراط ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.

وفي هذا السياق، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة لتنشيط سوق العمل وربط طالبي العمل بالفرص المتاحة داخل مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة جدية فرص العمل المعلنة والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأضافت أن التقديم متاح للراغبين في العمل من خلال التوجه مباشرة إلى مقر الشركة الكائن بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية «200 فدان»، مشددة على استمرار وزارة العمل في الإعلان عن فرص عمل جديدة تباعًا بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لاستقرار سوق العمل.



