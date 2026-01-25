قال الإعلامي عمرو أديب، أن المنطقة دخلت نفقًا من المواجهات العسكرية، التي لم تعد تخضع للقواعد التقليدية، وسط حالة من الاستنفار الجوي وتوقف الرحلات الدولية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المؤشرات الحالية تؤكد وجود حالة حرب حقيقية، حيث أصبحت إيران هي "الهدف الأساسي" للضربات، متسائلاً عن جدوى السؤال التقليدي "إحنا مالنا؟".. في ظل تداخل المصالح الإقليمية وتأثر الجميع بما يحدث. وذكر أن السيطرة العالمية الآن باتت في يد "سيد واحد" دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، خاصة وأن المواقف الأوروبية، ومنها الموقف الفرنسي، تظل مجرد "اعتراضات شرفية" غير مؤثرة في مسار الأحداث طالما أن القرار النهائي يصدر من البيت الأبيض.

وأوضح أن الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية لا تكتفي بضربات عابرة، بل تسعى لتصفية القدرات الإيرانية بشكل كامل، متسائلاً: "إذا كانت المواقع النووية الأهم قد ضُربت بالفعل، فماذا بقي؟".. مؤكداً أن الرغبة الإسرائيلية تتجه نحو توجيه ضربات متلاحقة لإنهاء هذا الملف تماماً.

وأضاف أن زمن "المستحيلات" قد انتهى، مستشهدًا بعمليات اغتيال لم تكن تخطر على بال، مثل استهداف حسن نصر الله في مخبئه الحصين تحت الأرض، وإسماعيل هنية في مقر إقامته بطهران، وقبلهم قاسم سليماني، مشدداً على أن هذه العمليات أثبتت أن كل شيء أصبح ممكناً. واختتم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك القدرة على فعل ما لا يمكن تخيله، مشيراً إلى أنه يمارس سلطته كقوة مهيمنة تستطيع توجيه الضربات في أي وقت ولأي طرف، مما يجعل المنطقة أمام مستقبل مفتوح على كافة الاحتمالات.