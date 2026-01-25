تصوير - محمود بكار:

وجه موقع مصراوي خلال ندوة الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تساؤلات حول أهداف حملات الأفروسنتريك من محاولات تشويه الحضارة المصرية، وما إذا كانت هذه الحملات تتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وكيف تتعامل الدولة معها؟ وماذا يمكن أن يفعل الشباب للوقاية من الأفكار المضللة؟

وقال "حواس"، إن الحملات الممنهجة التي تستهدف الحضارة المصرية، مثل تلك التي تقودها جماعات الأفروسنتريك، تهدف في المقام الأول إلى دعم شركات السياحة التابعة لهذه الدول، عبر استغلال الحضارة المصرية للترويج لمشروعاتهم السياحية، لأنها تفتقر إلى حضارات عريقة مشابهة.

وأضاف عالم المصريات، أن هذه الحملات بدأت قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه لا يعتقد بنظرية المؤامرة، لكنه يرى أن الرد الفعال يكون من خلال المواجهة العلمية والحجج المثبتة على أرض الواقع، ومن خلال وسائل الإعلام والمنصات الخاصة بهم، لأن مصر تمتلك الأدلة التاريخية والآثرية على حقها في حضارتها، بينما تفتقر هذه الجهات لأي دليل أو مشروعية.

واختتم "حواس" حديثه بتوجيه نصيحة للشباب، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة والكتب العلمية وعدم الانصياع لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن القراءة الدقيقة والتحقق من المعلومات هي أفضل سلاح لمواجهة الأفكار المسمومة والمضللة.

ونصح الدكتور زاهي حواس، الشباب بضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة للقراءة والتعلم، وعدم الاكتفاء بما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الوعي المعرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأفكار المضللة والمسمومة.

اقرأ أيضًا:

حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي

مختبرات صناعية متنقلة.. اقتراحات برلمانية لربط التعليم الفني بسوق العمل

"سلامة الغذاء": 210 ألف طن صادرات غذائية.. والموالح والبطاطا في الصدارة