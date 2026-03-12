أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 12 مارس 2026.

وأوضحت الهيئة، أنه تشير آخر صور الأقمار الصناعية، بأن السحب المتوسطة والمنخفضة تتكاثر على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق هناك.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تصل إلى 24 درجة مئوية.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا.

