إعلان

ارتفاع الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد الجندي

03:23 م 12/03/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 12 مارس 2026.

وأوضحت الهيئة، أنه تشير آخر صور الأقمار الصناعية، بأن السحب المتوسطة والمنخفضة تتكاثر على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق هناك.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تصل إلى 24 درجة مئوية.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا.

اقرأ أيضاً:

بعد زيادة البنزين..وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذكرة المترو

هل ستتأثر أسعار الخضراوات والفاكهة بزيادة البنزين؟

رئيس برلمانية حماة الوطن: نتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس أمطار الصحراء الغربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دينا الشربيني تشيد بـ ريهام عبدالغفور في "حكاية نرجس": إيه ده يا شيخة
دراما و تليفزيون

دينا الشربيني تشيد بـ ريهام عبدالغفور في "حكاية نرجس": إيه ده يا شيخة
كيف أوقع "شيطان بولاق" ضحاياه في فخ الابتزاز باكونت "فتاة"؟
حوادث وقضايا

كيف أوقع "شيطان بولاق" ضحاياه في فخ الابتزاز باكونت "فتاة"؟
جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان
أخبار المحافظات

جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان
29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
أخبار المحافظات

29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان
جنة الصائم

فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التموين: 2 جنيه حدًا أقصى لسعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا