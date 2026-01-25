إعلان

"حساني": مبادرات الصحة العامة خفضت وفيات أورام الكبد بنحو 53%

كتب : أحمد جمعة

02:50 م 25/01/2026 تعديل في 03:06 م

د. محمد حساني

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بدأت تؤتي ثمارها، من خلال إتاحة العلاج الفعال للحالات المكتشفة مبكرًا، مؤكدًا أن التشخيص المبكر يسهم بشكل كبير في رفع نسب الشفاء ونجاح رحلة علاج مرضى الأورام.

وأوضح "حساني"، خلال فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للتوعية بسرطان عنق الرحم، أنه بفضل المسح الشامل لمرضى الأورام والمبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي قلت نسبة الوفيات نتيجة أورام الكبد بنسبة 53% بفضل العلاج المبكر، حيث يعتبر فيروس سي أحد أهم مُسببات سرطان الكبد.

وأضاف أن مؤشرات الصحة العامة في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية رغم التحديات، بفضل التعاون بين مؤسسات الدولة ووزارة الصحة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الصحية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن رؤية القيادة السياسية في التوسع بالفحص المبكر دون انتظار تطبيق التأمين الصحي الشامل كان لها أثر إيجابي كبير.

وأكد "حساني" أن مصر حصلت على شهادة من الأمم المتحدة تقديرًا لجهودها في ملف السمنة بين طلبة المدارس، حيث نجحت البرامج التوعوية في خفض نسبة السمنة من 12% إلى 8%، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر يحقق مردودا إيجابيا كبيرا.

وأوضح مساعد وزير الصحة أن الوزارة تنفذ 14 مبادرة صحية خلال الفترة من 2020 إلى 2026 عبر 3000 إلى 3500 وحدة صحية، استفاد منها 21 مليون مواطن، مع تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة.

