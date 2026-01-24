نشاط رياح وأتربة.. نصائح الأرصاد لزوار معرض الكتاب

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم السبت، يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، مؤكدة أن الأجواء مناسبة للخروج والأنشطة الخارجية.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن هناك بعض السحب العالية غير المؤثرة تظهر على فترات متقطعة، لافتة إلى نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق، من بينها القاهرة الكبرى، ما قد يؤدي إلى تكوّن أتربة عالقة بشكل خفيف خاصة في المناطق المفتوحة مثل التجمع الخامس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة مئوية، وهي درجة حرارة معتدلة نهارًا، مع أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر وساعات المساء، خاصة مع نشاط الرياح.

ونصحت الدكتورة منار غانم، زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب بارتداء ملابس خريفية مريحة تناسب فترات النهار، مع اصطحاب جاكيت خفيف تحسبًا لانخفاض الحرارة مساءً، إلى جانب ارتداء أحذية مريحة نظرًا لطبيعة الحركة داخل المعرض.

وأكدت أن الطقس بشكل عام مناسب تمامًا لزيارة المعرض والاستمتاع بالفعاليات الثقافية، مع مراعاة مرضى الحساسية ارتداء الكمامات عند التعرض للأتربة العالقة.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام