كتب – أحمد العش:

ناقش الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم الأسبق، اليوم الجمعة، روايته الجديدة تحت عنوان: رحلة سمعان الخليوي، خلال ندوة وحفل توقيع أقيم في مبنى "قنصلية"بوسط القاهرة.



وأكد "موسى"، أن كتابة الرواية استغرقت نحو عام كامل، بعد أن تفرغ لها بشكل كامل، ما أتاح له التعمق في بناء الشخصيات ومساراتها السردية بما يخدم الفكرة الأساسية للعمل.



وأوضح أن الرواية تدور حول مسار صعود اجتماعي يبدأ من شاب بسيط طموح، يتحول تدريجيًا إلى مطور عقاري، في إطار سردي يكشف التحولات التي شهدها المجتمع المصري داخل الطبقة الوسطى، وتأثير المال كأداة رئيسية للحراك الاجتماعي في مصر بعد منتصف السبعينات من القرن العشرين.



وتابع وزير التعليم الأسبق، أن الرواية تسلط الضوء على عالم التطوير العقاري والاتجار بالأراضي الفضاء، باعتبارهما من الأنشطة التي لعبت دورًا محوريًا في تشكيل هذا الحراك، وتكشف الأثمان الخفية التي تُدفع لضمان النجاح، وما يترتب عليها من تعقيدات إنسانية وأسرية.



وتحدث الدكتور حسين حمودة، في فقرة مداخلات النقاد، قائلًا إن الرواية تتمتع بمستويات متعددة في إطار خصائص أدب الرحلة، وتضم شخصيات ثرية دراميًا.



وأعرب الدكتور عصام شرف، عن أمنيته في أن تتحول الرواية إلى مسلسل تليفزيوني أو فيلم سينمائي، وأشار الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، من جانبه، إلى أن الرواية تركز على التحولات داخل الطبقة الوسطى وما أفرزته من أنماط بشرية قائمة على ما يُعرف بـ"الفهلوة"، في ظل تشابك العلاقات بين المال والوظيفة والسلطة، مؤكداً أن بطل الرواية ليس حالة استثنائية بل نموذج قابل للتكرار.



وأكد النقاد الدكتور محمد عفيفي ومحمد الكفراوي وأسامة عرابي أن الرواية تعالج فكرة "السقوط" بوصفها نهاية محتملة لمسار الصعود، في تقاطع مع أعمال روائية كلاسيكية، أبرزها: رواية "حضرة المحترم" لنجيب محفوظ، ورواية "ملك التنشين" للمؤلف نفسه، بما تحمله من دلالات حول هشاشة الثروة وزوال النفوذ.



وشهدت الندوة حضور عدد من الوزراء السابقين وشخصيات عامة ومثقفين، من بينهم: رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، والدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق، واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق.



وشارك أيضًا: المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وأحمد بدير مدير دار الشروق، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والفريق أسامة المندوه، واللواء الطيار حسن محمد حسن، والدكتور حسن القلا، والدكتور محمد عفيفي، والدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، والدكتور عمرو سرحان عميد طب المنصورة الأسبق.



اقرأ أيضًا:

توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل



مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام



