الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء

كتب- حسن مرسي:

07:28 م 23/01/2026
أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين حالة من الطقس المغبر، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات النهار، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 24 و25 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، أن اليوم يشهد بداية انخفاض في قيم درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، مُشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الحرارة في النهار ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية المُسجلة في مثل هذا الوقت من السنة.

وتابعت أن توقعات الفترة المقبلة تشير إلى استمرار هذا النمط، حيث من المتوسط أن تتراوح الحرارة العظمى في القاهرة بين 21 و23 درجة، مؤكدةً أن هذه القيم تظل أعلى من المُعدل العام بأكثر من ثلاث درجات.

ولفتت غانم إلى وجود فارق كبير بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، مُشيرةً إلى أن بعض المحافظات تسجل انخفاضًا ملحوظًا في الدرجات الصغرى قد يصل إلى 7 أو 8 درجات مئوية.

وأوضحت أن سرعات الرياح ستبدأ في الانخفاض خلال الأيام القادمة، مما سيعطي إحساسًا بتحسن الأحوال الجوية، مُحذرةً في الوقت نفسه من الانخداع بشمس النهار.

وأكدت غانم، أن البلاد لا تزال في ذروة فصل الشتاء، مما يستلزم الحذر من التقلبات الجوية المفاجئة والالتزام بارتداء الملابس الشتوية المناسبة، موضحة أن سبب حالة عدم الاستقرار هذه يعود إلى تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

