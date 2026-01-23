إعلان

جناح الطفل بمعرض الكتاب يناقش "قصص الحيوان في القرآن" أحد إصدارات رؤية للنشء

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:13 م 23/01/2026

فعاليات معرض القاهرة الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نظم جناح الطفل فعالية ثقافية متميزة بعنوان: «اعرف موهبتك.. من خلال كتاب قصص الحيوان في القرآن»، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

نظمت الندوة على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين. وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الثقافة، ووسط تفاعل كبير من الرواد والحضور من الأطفال وأسرهم, بمشاركة الأستاذة نجلاء علام، وأدارت الحوار الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومسئولة ملف الطفل، حيث دارت الندوة في أجواء حوارية تفاعلية اعتمدت على السؤال، والنقاش المباشر مع الأطفال، بما أسهم في جذب انتباههم وتحفيز مشاركتهم.

وتناولت الندوة قصص الحيوان في القرآن الكريم باعتبارها مدخلا تربويا، وإبداعيا لاكتشاف مواهب الأطفال، وتنمية قدراتهم التعبيرية والخيالية، مع تسليط الضوء على القيم والمعاني الإنسانية والتربوية التي تحملها هذه القصص، وأثرها في بناء الشخصية، وغرس مفاهيم الخير، والرحمة، والتفكر، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم بأسلوب مبسط وجاذب.

وأكدت الندوة أهمية توظيف قصص الحيوان في القرآن في أدب الطفل المعاصر، وربطها بتنمية المواهب المختلفة لدى النشء، سواء في القراءة، أو الكتابة، أو الرسم، أو التعبير الشفهي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقيمه وهويته.

و شهدت الفعالية تفاعلا لافتا من الأطفال، وأولياء الأمور، الذين شاركوا بأسئلتهم، ومداخلاتهم، في مشهد يعكس نجاح الفعالية، ويؤكد أهمية الشراكة بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الثقافة في دعم الأنشطة الثقافية الموجهة للطفل، وترسيخ دور معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة فاعلة لبناء الوعي، وتنمية المواهب منذ الصغر.

فعاليات معرض القاهرة الدولي (2)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة الأزهري وزير الأوقاف أحمد نبوي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حريق في مستودع نفط بعد هجوم مسيرة في بينزا الروسية
شئون عربية و دولية

حريق في مستودع نفط بعد هجوم مسيرة في بينزا الروسية
"التجميد بالفريزر".. خطوة بسيطة لتقليل أضرار زيادة الوزن وأمراض القلب
نصائح طبية

"التجميد بالفريزر".. خطوة بسيطة لتقليل أضرار زيادة الوزن وأمراض القلب
تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج
نصائح طبية

تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج
خلل تقني غريب يضرب هواتف آيفون.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

خلل تقني غريب يضرب هواتف آيفون.. ما القصة؟
5 خطوات.. كيف تستقبل قناة تايم سبورتس لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز؟
رياضة محلية

5 خطوات.. كيف تستقبل قناة تايم سبورتس لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة