توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من السبت 24 يناير 2026 وحتى الأربعاء 28 يناير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنجاء، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية من 3 لـ10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط رياح من يوم السبت 24 يناير وحتى الثلاثاء 27 يناير 2026 على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

