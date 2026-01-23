تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

أكد الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا خلال عام 2025، حيث بلغ الإنتاج نحو 10 ملايين هاتف، ما يغطي تقريبًا نصف الاستهلاك المحلي.

وأوضح "إبراهيم"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة قادرة تمامًا على تلبية احتياجات السوق المحلي من الهواتف، ولديها إمكانية التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن القرار الحكومي الأخير يهدف لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج

قالت النائبة مها عبدالناصر، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع ممثلي الحكومة قبل نهاية يناير لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج.

وأضافت مها عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه، مشيرةً إلى أهمية تقييم مدى توافقه مع العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، خاصة العاملين بالخارج.

خبير علاقات دولية: جرينلاند تحولت لورقة ضغط في صراع القوى العظمى

كشف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، تعقيدات ملف جزيرة جرينلاند، مؤكدًا أنها لم تعد تُرى كأرض فحسب، بل كموقع جيواستراتيجي في صراع القوى العظمى.

وقال "البرديسي"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الدنمارك بالعجز عن حماية الجزيرة، ليست مجرد كلمات عابرة، مشيرًا إلى أنها تعكس تحولًا خطيرًا في الرؤية الأمريكية نحو منطق الهيمنة والسيطرة بدلًا من التعاون، مؤكدًا أن فكرة احترام السيادة أصبحت "في مهب الريح".

خالد الجندي: من ضيّع شعبان ضاع عليه رمضان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجنة أقرب إلى الإنسان مما يتصور، مشيرًا إلى أن كل معاناة الدنيا تزول وتُنسى عند رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC: "من ينتقل إلى الله على طاعة ينسى كل ما ضايقه في الدنيا"، موضحًا أن فرحة اللقاء أعظم من أي ألم مر به الإنسان في حياته، مؤكدًا أن الموت على الطاعة -خاصة في رمضان - هو كرامة عظيمة.

خبير علاقات دولية يكشف دوافع مطامع واشنطن في ضم جرينلاند

قال محمد عثمان، أستاذ العلاقات الدولية، إن المطامع الأمريكية في جزيرة جرينلاند ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة تاريخية تعود إلى عام 1867.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الملف بدأ في عهد الرئيس الأمريكي أندرو جونسون، واستمر عبر فترات مختلفة.