قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تأثير سقوط نظام الملالي في إيران على المنطقة بالكامل، وتحديدًا على دول الخليج، سيكون عميقًا، كما سيؤثر على مستقبل أذرع إيران في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين.

وأضاف "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في برنامج "أسئلة حرجة": مهم جدًا نتكلم عن تأثير سقوط نظام الملالي في إيران على المنطقة بالكامل، وتحديدًا الخليج، وأيضًا على مستقبل أذرع إيران في المنطقة سواء حزب الله أو الحوثيين أو غيره".

وأشار إلى وجود تغير في الفكر الاستراتيجي، إذ كان الفكر في البداية يقوم على "قطع أيدي الأخطبوط الإيراني في المنطقة"، إلا أنه اكتشف أن هذه الفكرة غير صحيحة، وأنه يجب قتل "الأخطبوط" نفسه، لأن سقوط الرأس سيؤدي تلقائيًا إلى جفاف الأذرع وسقوطها من تلقاء نفسها.

وأوضح أن هذا المنهج يهدف إلى ضرب "رأس الأفعى" أو "رأس الأخطبوط"، على حد وصفه، مباشرة، لأن الحوثيين وحزب الله والهلال الشيعي والهلال السني لن يظلوا قائمين بعد سقوط النظام، موضحًا أن الضربة ستكون من خلال ضرب رأس النظام، ثم الأذرع ستموت من تلقاء نفسها.

وتطرق توفيق عكاشة، إلى تأثير ذلك على الخليج، مؤكدًا: سيكون تأثيرًا اقتصاديًا في المقام الأول، لأن الإطاحة بالنظام الإيراني ستؤدي إلى رفع الحظر عن النفط الإيراني، وإيران تعتبر من كبار الدول المنتجة للنفط، وبالتالي سيبدأ النفط الإيراني في النزول إلى السوق، ما سيجبر منظمة "أوبك" على إعادة تقييم أسعار النفط.

وتوقع "عكاشة": أنه على سبيل المثال، لو كان سعر برميل النفط 70 دولارًا فسينخفض إلى 50 دولارًا، ما يعني خسارة حوالي 20 دولارًا في البرميل الواحد، مع استمرار الضخ الإيراني، إلى جانب الضخ الفنزويلي.

وأشار إلى أن ما يُثار حول النفط الفنزويلي من أنه "من أسوأ أنواع النفط"، وأن تكلفته باهظة هو مجرد جزء من مخطط، موضحًا أن الهدف هو السيطرة على نفط فنزويلا وإيران معًا.

ولفت إلى أن فنزويلا كانت دولة يسارية، وأن محور الشر تم رسمه واستهدافه، وفنزويلا وإيران جزء من هذا المحور، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 50%، وبالتالي تحقيق مكاسب وخسائر متفاوتة للمنتجين الآخرين.

واختتم الإعلامي توفيق عكاشة حديثه، بالإشارة إلى أن التأثير لن يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل سيمتد أيضًا إلى تأثيرات سياسية على دول الخليج.

