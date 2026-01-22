من التراث إلى البهجة.. الزي البدوي يتصدر مشاهد الاحتفال بمعرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين أجواءً احتفالية مبهجة، تزيّنت خلالها الساحة المكشوفة بظهور لافت للزي البدوي، الذي خطف أنظار الزوار وأضفى لمسة من الأصالة والتراث على فعاليات المعرض.

واصطف حول الزي البدوي عدد كبير من الزائرين من مختلف الأعمار، حيث اجتمع الأطفال والشباب وكبار السن والأسر في حالة من الدهشة والفرحة، معبرين عن سعادتهم بهذه الأجواء التراثية الجميلة التي تعكس تنوع الثقافة المصرية وثراء موروثها الشعبي.

وجاء هذا المشهد في إطار الفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة للمعرض، والتي تهدف إلى الدمج بين الثقافة والهوية المصرية، وتحويل زيارة المعرض إلى تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة، تعزز من ارتباط الجمهور بالتراث وتاريخه العريق.

