أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أهمية الخطوات المتسارعة التي تتخذها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الزراعة والشؤون النيابية، نحو تعديل قانون التعاونيات الزراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ثورة تشريعية وركيزة أساسية لتحويل قطاع الزراعة من مجرد نشاط خدمي إلى محرك اقتصادي إنتاجي يواكب المتغيرات العالمية.

وأوضح الجبلي، في تصريح له اليوم، أن إصلاح البيئة التشريعية للتعاونيات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استراتيجية اقتصادية تهدف إلى دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة المضافة، بما يرفع من جودة المنتج المصري ويزيد من تنافسيته في الأسواق الدولية.

وأضاف أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمار الزراعي، عبر إيجاد كيانات تعاونية قوية تمتلك ملاءة مالية وحوكمة مؤسسية، وهو ما يشجع القطاع الخاص والشريك الأجنبي على الدخول في شراكات إنتاجية وتصنيعية.

وتابع أن تطوير دور التعاونيات يعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعظيم كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، عبر منظومة تسويق وتصنيع زراعي متطورة.

وأشاد الجبلي بالتوجه الحكومي نحو الاستفادة من الخبرات الدولية، لا سيما التجربة الألمانية الرائدة، مشيرًا إلى أن مشاركة الاتحاد الألماني للتعاونيات "DGRV" في الحوار الزراعي الحالي تعكس جدية الدولة في بناء نموذج تعاوني يتسم بالاستقلالية والكفاءة الاقتصادية، وقال: "إن التجربة الألمانية أثبتت أن التعاونيات هي العمود الفقري للاقتصاد الريفي، ونحن بحاجة إلى نقل هذه الخبرات في مجالات التمويل التعاوني والإدارة المحترفة، وتطبيقها بما يتناسب مع خصوصية الواقع المصري".

كما ثمّن الجبلي التنسيق رفيع المستوى بين الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدًا أن هذا التكامل يضمن خروج قانون "عصري" يحمي حقوق الفلاح، ويمنح التعاونيات المرونة اللازمة للعمل كشركات اقتصادية ناجحة بعيدًا عن البيروقراطية.

ودعا إلى سرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي حول القانون الجديد، مشددًا على أن "تمكين التعاونيات اقتصاديًا" هو السبيل لمواجهة تحديات التضخم العالمي وتذبذب سلاسل الإمداد، والعمل على تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات الزراعية.