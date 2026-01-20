زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

تعرضت مدينة نويبع صباح اليوم لهزة أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر. وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت حدوث الهزة صباح اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على بُعد نحو 128 كيلومترًا من شرم الشيخ.

وأوضح البيان أن الهزة وقعت في تمام الساعة 07:26 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، عند خط عرض 29.0364 شمالًا وخط طول 34.6073 شرقًا، وعلى عمق 13 كيلومترًا.

وأكد المعهد أنه لم ترد أي بلاغات عن شعور المواطنين بالهزة، كما لم تُسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.