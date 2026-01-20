إعلان

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

كتب : محمد عمارة

09:53 ص 20/01/2026 تعديل في 09:55 ص

زلزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرضت مدينة نويبع صباح اليوم لهزة أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر. وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت حدوث الهزة صباح اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على بُعد نحو 128 كيلومترًا من شرم الشيخ.

وأوضح البيان أن الهزة وقعت في تمام الساعة 07:26 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، عند خط عرض 29.0364 شمالًا وخط طول 34.6073 شرقًا، وعلى عمق 13 كيلومترًا.

وأكد المعهد أنه لم ترد أي بلاغات عن شعور المواطنين بالهزة، كما لم تُسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

1

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة نويبع زلزال ريختر زلزال يضرب نويبع الشبكة القومية لرصد الزلازل مدينة نويبع تتعرض لهزة أرضية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هو دا طبيعي؟!".. جوري بكر تعلن تعرض ابنها لوعكة صحية مفاجأة
زووم

"هو دا طبيعي؟!".. جوري بكر تعلن تعرض ابنها لوعكة صحية مفاجأة
حدث بالفن | حقيقة صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد وعزاء محمود بشير وعيد ميلاد
زووم

حدث بالفن | حقيقة صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد وعزاء محمود بشير وعيد ميلاد
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 20-1: ضائقة مالية لهذا البرج.. ونصائح مهمة لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 20-1: ضائقة مالية لهذا البرج.. ونصائح مهمة لهؤلاء
الرئاسة: الرئيس السيسي يلتقي ترامب في دافوس
أخبار مصر

الرئاسة: الرئيس السيسي يلتقي ترامب في دافوس
رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
زووم

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد انتهاء الإعفاء.. إلغاء تسجيل هاتف المحمول الشخصي بالدوائر الجمركية
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع
الجمارك: انتهاء فترة إعفاء الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب من ظهر الغد