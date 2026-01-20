تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأرصاد: برودة شديدة ليلًا.. وتحسن تدريجي في هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستشهد تباينًا واضحًا في درجات الحرارة بين النهار والليل، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى غدًا ستكون حول 18 درجة مئوية، بينما تسود برودة شديدة ليلًا.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن الصقيع يتكون على المرتفعات في شمال وجنوب سيناء خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وأضافت أن هذا الانخفاض الكبير يجعل الأجواء شديدة البرودة في تلك المناطق.

أستاذ فقه: ليلة النصف من شعبان "ثاني أعظم ليلة بعد القدر" وأبوابها مفتوحة

أكَّد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن شهر شعبان يمثل بابًا واسعًا للدخول على الله بالدعاء وتصفية القلوب، مشيرًا إلى أن من أجمل الأدعية فيه: "اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها"، موضحًا أن هذا الشهر هو تمهيد عظيم لليلة النصف منه التي هي ليلة التحويل والتصفية والمغفرة.

وقال خلال برنامج "مع الناس" على قناة "الناس"، مؤكدًا أن ليلة النصف من شعبان هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، مبينًا أنها الليلة التي يتجلى الله فيها على عباده بالفضل والقبول، مشددًا على أن الله ينظر فيها إلى قلوب العباد قبل أعمالهم، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

الرفق بالحيوان: أي حديث عن تصدير الكلاب إلى دول تتناول لحومها مرفوض

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن استخدام مصطلح "تصدير الكلاب" هو ما يثير الجدل الأكبر، مشيرةً إلى أن ما يحدث فعليًا هو سفر الكلاب برفقة أصحابها إلى الخارج أو تبنيها من قبل أفراد في دول مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر مرحب به تمامًا.

وقالت خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إن أي حديث عن تصدير الكلاب إلى دول تتناول لحومها أو تستخدمها لأغراض غير إنسانية مرفوض رفضًا قاطعًا، وأضافت أنه لا توجد دولة محترمة في العالم تمارس مثل هذا الفعل.

"وثيقة حصرية".. موسى يكشف تفاصيل القبض على مرسي بتهمة "التخابر"

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القيادي الإخواني محمود غزلان طلب من لبيب السباعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" سابقًا، فصله من العمل بسبب التقارير الصحفية التي كان ينشرها ضد جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بالإرهابية.

وقال "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مُشيرًا إلى امتداد علاقته المهنية مع اللواء عادل عزب، إن الجهات الأمنية كانت تراقب وتحصل على إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا لمتابعة ومراقبة أنشطة أحمد عبدالعاطي (مدير مكتب مرسي) وكذلك محمد مرسي نفسه في قضية التخابر.

الإفتاء تحذر من تريند الشاي: إيذاء النفس محرم شرعًا ولا يمت للدين بصلة

حذّر الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من انتشار ما يعرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"ترند اختبار الصداقة"، والذي يقوم فيه بعض الشباب بسكب الماء الساخن أو الشاي المغلي على أيديهم بزعم قياس مدى الوفاء والصداقة، مؤكدًا أن هذا السلوك يعتبر إيذاءً صريحًا للنفس ومخالفًا لتعاليم الشريعة الإسلامية.

تامر أمين: ماني تحمل المسؤولية بشجاعة.. وكرة القدم أنصفت السنغال والمغرب

أكد الإعلامي تامر أمين أن ما حدث أمس في المغرب خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية يُعد درسًا كبيرًا ومفاجئًا، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تزال قادرة على إبهارنا بسيناريوهات تفوق الخيال، ووصفها بأنها "الساحرة المستديرة المجنونة" التي لا يمكن التنبؤ بمجرياتها.

وقال أمين خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، إن أول درس هو أن من يصدق تنبؤات ليلى عبد اللطيف يجب أن يراجع دينه وإيمانه وتقواه، وأضاف أن الله وحده يملك علم الغيب، وأن أي ادعاء بالتنبؤ بالغيب يقع في الضلال والحرام، مؤكدًا أن ما حدث يثبت كذب المنجمين حتى لو صدفوا في بعض الأحيان.