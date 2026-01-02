إعلان

مقتل شخص وإصابة اثنين جراء انهيار ثلجي في شمال إيطاليا

كتب : مصراوي

08:12 م 02/01/2026

انهيار ثلجي في شمال إيطاليا أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

لقي شخص حتفه وأُصيب اثنان آخران جراء انهيار ثلجي في شمال إيطاليا، بحسب ما أفادت به خدمة الإنقاذ الجبلي الإيطالية اليوم الجمعة.

وبحسب المعطيات الأولية، كان أربعة أشخاص يقومون بجولة تزلج في إقليم بييمونتي على الحدود مع فرنسا، عندما جرفتهم الكتلة الثلجية على ارتفاع يقارب 2300 متر.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن أشخاص من المحتمل أن يكونوا في عداد المفقودين.

وأوضحت خدمة الإنقاذ الجبلي أن الظروف الجوية تعرقل عمليات الإنقاذ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار ثلجي في شمال إيطاليا مقتل شخص وإصابة اثنين في انهيار ثلجي إيطاليا أشخاص يقومون بجولة تزلج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا