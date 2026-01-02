مقتل شخص وإصابة اثنين جراء انهيار ثلجي في شمال إيطاليا

(د ب أ)

لقي شخص حتفه وأُصيب اثنان آخران جراء انهيار ثلجي في شمال إيطاليا، بحسب ما أفادت به خدمة الإنقاذ الجبلي الإيطالية اليوم الجمعة.

وبحسب المعطيات الأولية، كان أربعة أشخاص يقومون بجولة تزلج في إقليم بييمونتي على الحدود مع فرنسا، عندما جرفتهم الكتلة الثلجية على ارتفاع يقارب 2300 متر.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن أشخاص من المحتمل أن يكونوا في عداد المفقودين.

وأوضحت خدمة الإنقاذ الجبلي أن الظروف الجوية تعرقل عمليات الإنقاذ.