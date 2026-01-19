إعلان

لميس الحديدي: المنظومة الرياضية في مصر تحتاج تقييمًا محايدًا بعيدًا عن الأهواء

كتب : داليا الظنيني

09:59 م 19/01/2026

لميس الحديدي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن المغرب تشعر بإحباط عميق بعد خسارة المنتخب في نهائي كأس أمم أفريقيا، مشيرةً إلى أن المباراة كانت مثيرة لكنها انتهت بصدمة، ووصفتها بأنها "مباراة شديدة الإثارة" لم يتركها أحد دون متابعة حتى اللحظة الأخيرة.

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، إن الموضوع كاد يتحول إلى كارثة رياضية مع إلغاء الهدف الأول للسنغال واحتساب ضربة جزاء مثيرة للجدل.

وأضافت، أن فريق السنغال انسحب غضبًا ثم عاد بقيادة ساديو ماني، بينما أهدر المغربي دياز ضربة جزاء سهلة جدًا، ما أثار شكوكًا حول اتفاق محتمل بين الاتحادات.

وأكدت الحديدي، أن مصر بحاجة ماسة إلى تقييم فني وإداري محايد لأداء المنتخب بعيدًا عن الأهواء الشخصية، مشددةً على أن عدم التقدم خطوة واحدة ممكن دون تنحية المصالح الشخصية عن فكرة الكرة، وأن المنتخب لعب "كرة قديمة" غير حديثة في معظم المباريات.

لميس الحديدي المغرب نهائي كأس أمم أفريقيا ماني السنغال مصر

