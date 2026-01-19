كتب - أحمد العش:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: استقبال الرئيس السيسي للمشاركين في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، و بيان حكومي بشأن خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين، و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية، والأعلى للإعلام يقرر منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الوزراء ومفتي الدول، ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية، إلى جانب نخبة من العلماء المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تستضيفه مصر يومي ١٩ و٢٠ يناير ٢٠٢٦، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي مخلوف الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

بيان حكومي بشأن خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وموقف تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة للسلع الاستراتيجية وضمان توافرها بصورة منتظمة للمواطنين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير صناعة السكر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ "مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع "مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

"الحق في الدواء": قرار تنظيم التركيبات الصيدلية يعزز الأمن الدوائي

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن قرار هيئة الدواء المصرية بشأن تنظيم نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، يحول الصيدليات إلى وحدات قادرة على إعداد أدوية وفق ضوابط محددة، ويتسق مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ويُضاف إلى رصيد النجاحات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

طلب إحاطة بشأن قرار فرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الإثنين، إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية فرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.

اليوم.. إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

حدد محمد جبران، وزير العمل، وفق القرار الوزاري 346 لسنة 2025، الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والعاملين في القطاع الخاص.

مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على المادة ١٩ من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة.

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. التطبيق بعد 6 أشهر

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، وبشكل نهائي على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008.

الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو، لحين انتهاء التحقيق معه، وذلك لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست تقديم أبوالمعاطي زكي، عبر حسباته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

