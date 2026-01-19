إعلان

رئيس الشيوخ يهنئ بعيد الشرطة وثورة يناير.. وناجي الشهابي: لا نعترف إلا بعيد الشرطة

كتب : نشأت علي

02:47 م 19/01/2026

المستشار عصام الدين فريد

كتب- نشأت علي:

هنأ المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، الشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، فيما اعترض ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تعديلات الضريبة على العقارات المبنية، قائلاً: "لا نعترف بيناير إلا عيدًا للشرطة فقط في مصر".

وقال رئيس المجلس، في تهنئته: "أيامٌ ويهلُ علينا الخامسُ والعشرون من يناير.. هذا اليومُ الذي تتزامنُ معهُ الذكرى الرابعةُ والسبعون لعيدِ الشرطةِ المصرية، يومٌ نحتفي فيهِ بأعظمِ قيمِ التضحيةِ والبطولةِ والفداء، نحتفي بذكرى تضحياتِ رجالٍ وقفوا كالجبالِ الشامخةِ في وجهِ العدوانِ الغاشم، وقَدَمُوا أرواحَهُم فداءً للوطن في ملحمةِ الإسماعيليةِ الخالدةِ عام 1952، التي ستظلُّ شُعلةً متجددةً تُذَكِّرُ الأجيالَ تلوَ الأجيالِ بأنَّ أرضَ الوطنِ وسيادتَهُ أغلى منَ النفسِ وأعزُّ منَ الروح".

واستطرد رئيس مجلس الشيوخ: "رجالُ الشرطةِ المصريةِ اليوم.. هم امتدادٌ راسخٌ لهذهِ الروحِ الوطنيةِ العظيمة.. وحراسٌ أوفياءُ لمسارِ التنميةِ الشاملةِ الذي تبتغيهِ بلادُنا، فهم يقفون على خطوطِ المواجهةِ الداخليةِ للحفاظِ على أمنِ المواطنِ واستقرارِ المجتمعِ.. ضحوا بأرواحِهِم في معركةِ مكافحةِ الإرهابِ واقتلاعِ جذورِه ليوفروا للوطنِ والمواطنينَ مناخًا آمنًا ومستقرًا.. يسيرُ خلالَهُ الوطنُ بثباتٍ في حاضرِه.. ليبنيَ مستقبلَهُ بحكمةٍ واقتدارٍ".

ووجه رئيس مجلس الشيوخ باسمه وبالإنابةِ عن أعضاءِ مجلسِ الشيوخِ، أطيبِ الأمنيات إلى الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي، و اللواءِ محمود توفيق وزيرِ الداخليةِ، و أعضاءِ هيئةِ الشرطةِ المصريةِ الأوفياءِ، وموجهًا تحيةَ إجلالٍ وتقديرٍ لأرواحِ شهداءِ الواجبِ ولأسرِهِمُ الصابرةِ، داعياً اللهَ أن يتغمدَهُم بواسعِ رحمتِهِ.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أن هذه الذكرى تتزامن مع كما يتزامنُ مع ذكرى ثورةِ الخامسِ والعشرين من يناير هذه الثورةُ التي كادت أن تتعرضَ للاختطافِ على يدِ جماعةٍ ضالّة، وسعت إلى مصادرةِ إرادةِ الأمةِ والنيلِ من هويتِها غيرَ أنَّ الأمةَ المصريةَ أثبتت، مرةً بعدَ مرةٍ، أنَّ وعيَها أصلبُ من أن يُستباح، وأنَّ هويتَها أبقى من أن تُصادر، فقيّضَ اللهُ لهذا الوطنِ رجالًا أوفيا صانوا الدولة وحموا الهوية واستعادوا للشعبِ حقَّه، يومَ أحاطوا بثوارِ الثلاثين من يونيو بسياجٍ منَ الوطنيةِ والعزةِ والكرامة.

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز

