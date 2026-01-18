أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ملف قانون الإيجار القديم يثير شكاوى متبادلة بين المستأجرين والملاك، مشيرًا إلى أن حزبه سيناقش هذا الملف الحيوي على مدار الأسبوع الحالي نظرًا لأهميته القصوى وتأثيره على ملايين الأسر.

وأوضح منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن أحد أبرز شكاوى المواطنين تتعلق بمدة الإخلاء (سبع سنوات للسكن وخمس للتجاري)، والتي ارتبطت بفكرة "السكن البديل" التي طرحتها الحكومة، لكن الإقبال عليها كان ضعيفًا بشكل لافت.

وأشار إلى وجود إشكالية كبيرة في أعداد المتقدمين، موضحًا أنه لم يتقدم سوى نحو 66 ألف مستأجر فقط، رغم أن الإحصاءات القديمة تشير إلى وجود حوالي 1.6 مليون أسرة مستفيدة من قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن هذه النسبة الضئيلة تعكس وجود مشكلة حقيقية في آليات التقديم أو ثقة المواطنين في العرض.

وأضاف منصور أن غموض تفاصيل "السكن البديل" يزيد الأزمة تعقيدًا، حيث يتساءل المواطنون عما إذا كان تمليكًا أم إيجارًا جديدًا، وما هي قيمته الشهرية، وكيف سيتمكن أصحاب الدخول المحدودة مثل المتقاعدين من سداده، مؤكدًا أن مسألة الإخلاء أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بوضوح هذا الحل البديل.

وتابع أن الملاك أيضًا لديهم ملاحظات على القانون، مؤكدًا أن البنود التي تسمح باسترداد الوحدات المغلقة أو التي يمتلك فيها المالك أكثر من وحدة لم تحقق الاستفادة المرجوة لهم حتى الآن.