إعلان

إيهاب منصور: 66 ألف مستأجر فقط تقدم لـ"السكن البديل" رغم وجود 1.6 مليون أسرة

كتبت- داليا الظنيني:

11:56 م 18/01/2026

قانونُ الإيجار القديم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ملف قانون الإيجار القديم يثير شكاوى متبادلة بين المستأجرين والملاك، مشيرًا إلى أن حزبه سيناقش هذا الملف الحيوي على مدار الأسبوع الحالي نظرًا لأهميته القصوى وتأثيره على ملايين الأسر.

وأوضح منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن أحد أبرز شكاوى المواطنين تتعلق بمدة الإخلاء (سبع سنوات للسكن وخمس للتجاري)، والتي ارتبطت بفكرة "السكن البديل" التي طرحتها الحكومة، لكن الإقبال عليها كان ضعيفًا بشكل لافت.

وأشار إلى وجود إشكالية كبيرة في أعداد المتقدمين، موضحًا أنه لم يتقدم سوى نحو 66 ألف مستأجر فقط، رغم أن الإحصاءات القديمة تشير إلى وجود حوالي 1.6 مليون أسرة مستفيدة من قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن هذه النسبة الضئيلة تعكس وجود مشكلة حقيقية في آليات التقديم أو ثقة المواطنين في العرض.

وأضاف منصور أن غموض تفاصيل "السكن البديل" يزيد الأزمة تعقيدًا، حيث يتساءل المواطنون عما إذا كان تمليكًا أم إيجارًا جديدًا، وما هي قيمته الشهرية، وكيف سيتمكن أصحاب الدخول المحدودة مثل المتقاعدين من سداده، مؤكدًا أن مسألة الإخلاء أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بوضوح هذا الحل البديل.

وتابع أن الملاك أيضًا لديهم ملاحظات على القانون، مؤكدًا أن البنود التي تسمح باسترداد الوحدات المغلقة أو التي يمتلك فيها المالك أكثر من وحدة لم تحقق الاستفادة المرجوة لهم حتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانونُ الإيجار القديم إيهاب منصور السكن البديل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متشابكو الأيدي".. الكاميرات توثق اللحظات الأخيرة لأطفال المنوفية (صور)
أخبار المحافظات

"متشابكو الأيدي".. الكاميرات توثق اللحظات الأخيرة لأطفال المنوفية (صور)
"هذا قراري النهائي".. ساديو ماني يحسم موقفه من الاعتزال دوليا
رياضة عربية وعالمية

"هذا قراري النهائي".. ساديو ماني يحسم موقفه من الاعتزال دوليا
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد قمة بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية بسبب جرينلاند
شئون عربية و دولية

الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد قمة بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية بسبب جرينلاند
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025