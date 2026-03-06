إعلان

ارتفاع أسعار الزيت واللحوم والدواجن اليوم بالأسواق

كتب : آية محمد

12:30 م 06/03/2026 تعديل في 12:57 م

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والزيت، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-3-2026، بينما انخفضت أسعار العدس، والجبن الأبيض والرومي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.74 جنيه، بزيادة 1.67 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.94 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.62 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.46 جنيه، بتراجع 87 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.7 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.77 جنيه، بتراجع 5.49 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.5 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.06 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.66 جنيه، بزيادة 4.35 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 119 جنيهًا، بزيادة 2.41 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.5 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 52.39 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 131.53 جنيه، بتراجع 13.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.61 جنيه، بتراجع 4.52 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.41 جنيه، بتراجع 79 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 102.27 جنيه، بزيادة 3.07 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الأرز سعر الفول سعر الزيت سعر السكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مضيعة للوقت".. ترامب يتراجع عن حديثه بشأن إرسال قوات برية إلى إيران
شئون عربية و دولية

"مضيعة للوقت".. ترامب يتراجع عن حديثه بشأن إرسال قوات برية إلى إيران
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
حوادث وقضايا

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
ما معنى النظر والتبصر والبصيرة في حياة المسلم؟.. الشيخ أحمد الطلحي يجيب
جنة الصائم

ما معنى النظر والتبصر والبصيرة في حياة المسلم؟.. الشيخ أحمد الطلحي يجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة