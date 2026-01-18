علقت الإعلامية لميس الحديدي على ارتفاع الدين الخارجي المصري للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثالث من عام 2025، مشيرة إلى أنه رغم الوعود الحكومية بخفضه لمستويات غير مسبوقة، فإن الجمهور ما زال ينتظر الإعلان عن الآليات الاقتصادية الحقيقية لتحقيق ذلك.

وقالت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، إن بيانات البنك الدولي ووزارة التخطيط أظهرت ارتفاع الدين إلى 163.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو الماضي (161.2 مليار دولار)، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 1.65% على أساس فصلي.

وأوضحت أن هذا الارتفاع يعد الثالث تتابعًا، حيث زاد الدين بنحو 8.5 مليار دولار (بنسبة 5.5%) منذ سبتمبر 2024، مؤكدة أن هذه الأرقام تدفع للتساؤل: "من المسؤول عن تلك الزيادة؟ وأين خطة الحكومة لخفض معدلات الدين؟".

وتابعت لميس الحديدي: "لا زلنا في انتظار آليات رئيس الوزراء لخفض الدين لمستوى غير مسبوق"، مشيرة إلى أن أكبر انخفاض حقيقي شهده الدين كان مرتبطًا باستبدال الديون باستثمارات كما حدث في صفقة رأس الحكمة، وأنه يمكن تكرار هذا النموذج في صفقات أخرى.

وشددت على أن المطلوب هو "خفض حقيقي وليس محاسبي فقط"، معربة عن رفضها لأي محاولات لتحسين الأرقام عبر حيل محاسبية مثل فصل ديون الهيئات الاقتصادية عن الدين العام، مؤكدة أن "مصر دين واحد" سواء أكانت الديون على الحكومة أو الهيئات أو البنك المركزي.

وطالبت الإعلامية لميس الحديدي الحكومة بالوضوح والشفافية تجاه المواطنين، قائلة: "عاوزين نفهم الصورة كمواطنين: كيف ستتعامل معها الحكومة؟ مش عاوزين تقسيمة 'إكسل شيت' بشكل محاسبي ونتوه"، مؤكدة على ضرورة أن يُوجه الاقتراض للمشروعات المنتجة التي تحقق عائدًا وتخدم الأولويات الوطنية.