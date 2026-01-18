كتب- محمد صلاح:

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا مع شركة هيتاشي إنيرجي تكنولوجي ومثّلها في التوقيع المهندس هاشم مالك المدير الاقليمي للصيانة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية وأسامة يوسف، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس منير عبد الرحمن المدير الإقليمي للمبيعات بشركة هيتاشي.

ويتضمن العقد أعمال الصيانة والدعم الفني للتشغيل لمحطة محولات بدر جهد 500 ك.ف، ومحطة سكاكين طابا والتي تُعد إحدى المحطات الاستراتيجية والمسؤولة عن دعم مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي، أحد أهم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، بما يسهم في تبادل الطاقة، وتعزيز أمن واستقرار الشبكات الكهربائية بالبلدين.

وأكدت المهندسة منى رزق أن هذا التعاقد يأتي في إطار حرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على ضمان أعلى مستويات الكفاءة الفنية والتشغيلية للمحطات المرتبطة بالمشروعات القومية والاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أن المحطة تمثل عنصرًا محوريًا في منظومة نقل الطاقة ودعم الاعتمادية التشغيلية للشبكة القومية الموحدة.

وبناء علي توجيهات الوزير الدكتور محمود عصمت تواصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ خطتها لتطوير وتحديث الشبكة القومية، والتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما يواكب توجه الدولة نحو التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ويدعم جهود التنمية المستدامة، وتحسين جودة واستمرارية التغذية الكهربائية.