قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر متأثرة بسبب إنشاء السد الإثيوبي، معقبًا: "لما يتخصم منك ويتم خفض حصتك من 88 مليار متر مكعب من المياه إلى 55 مليار متر مكعب، فهذا ضرر".

وأضاف الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "لكن لما يكون المزراع راض عن الأداء خلال الفترة الماضية، فهذا مجهود من الدولة قامت به"، قائلًا: وفيه أرقام كتير ما أحبش أقولها، السنوات اللي فاتت كانت من أهم السنوات، والمواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر".

وأكد سويلم أن عدم شعور المواطن المصري بالضرر، لا يعفي السد الأثيوبي من المسؤولية والإجراءات المنفردة؛ فقد أثر بناء السد على مصر والسودان.

وأشار الوزير إلى إمكانية مطالبة إثيوبيا بتعوضيات في يوم من الأيام عن كل هذه المبالغ التي تكلفتها مصر؛ لمواجهة نقص المياه، التي وصلت إلى المليارات.