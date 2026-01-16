أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بسفر الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني إلى العاصمة الإيطالية روما، لبدء تنفيذ خطة المنحة الدراسية الخاصة بهم داخل الأكاديمية المصرية للفنون بروما.

يأتي ذلك بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات، في خطوة تعكس عودة الاهتمام بدعم المبدعين الشباب وإتاحة فرص الاحتكاك بالتجارب الفنية العالمية.

وهنّأ وزير الثقافة، الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني، وهم تريز أنطون لويس في مجال النحت، وأميرة حسني عبدالحليم في مجال الخزف، ومحمد عادل أحمد في مجال الإخراج المسرحي، ومدورنا باسم في مجال التمثيل المسرحي، ومصطفى ربيع صديق سليمان في مجال التصوير الزيتي، ويحيى ناجي شعبان في مجال الإخراج السينمائي، ومريم أشرف أحمد علي في مجال الجرافيك، متمنيًا لهم التوفيق خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.

وأكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن جائزة الدولة للإبداع الفني تمثل فرصة مثالية لفنانينا ومبدعينا الشباب، حيث تتيح لهم الاحتكاك المباشر بالمدارس الفنية العالمية المختلفة، واكتساب خبرات واسعة تسهم في تطوير أدواتهم الإبداعية، والعودة بعد انتهاء المنحة محمّلين بتجارب ثرية تسهم في تنمية القدرات وإثراء المشهد الثقافي والفني المصري.

ووجّه وزير الثقافة نصيحة للفائزين بضرورة استثمار فترة المنحة الدراسية على النحو الأمثل، من خلال الانفتاح على التجارب الفنية المتنوعة، والحرص على التعلم من المدارس العالمية المعاصرة مع الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبرامج الدراسية الموضوعة، والعمل على تطوير مشروعات إبداعية تعكس تميزهم الفني وتسهم في نقل الخبرات المكتسبة إلى الساحة الثقافية المصرية عقب عودتهم.

وأشار الوزير إلى أن الاطلاع على التقنيات الحديثة في مختلف ألوان الفنون يساهم في إعداد جيل جديد متميز يعزز من حضور القوة الناعمة المصرية عالميًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرامج الدراسية المُعدّة للفائزين، بما يحقق أهداف الابتكار والتجديد في تخصصاتهم الفنية المختلفة.

