"المسلماني" لطلاب الجامعة الأمريكية: جزء من الإعلام الدولي يشارك في أزمة النظام العالمي

كتب : عمرو صالح

05:50 م 15/01/2026
    المسلماني لطلاب الجامعة الأمريكية جزء من الإعلام الدولي يشارك في أزمة النظام العالمي (2)
    المسلماني لطلاب الجامعة الأمريكية جزء من الإعلام الدولي يشارك في أزمة النظام العالمي (1)
    المسلماني لطلاب الجامعة الأمريكية جزء من الإعلام الدولي يشارك في أزمة النظام العالمي (3)

زار وفد طلابي من قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، مبنى ماسبيرو، حيث تفقد الطلاب الاستوديوهات ومراكز الأخبار، وأكاديمية ماسبيرو، واستوديو نجيب محفوظ، وذلك بحضور الدكتورة رشا علام، رئيس قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية.

وبحسب بيان الهيئة الوطنية للإعلام، قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة، إن النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يواجه تهديدًا غير مسبوق، موضحًا أنه ليس التهديد الأول ولكنه التهديد الأكبر.

وتابع "المسلماني": على مدى 80 عامًا واجه العالم تراجعًا في الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول ومن حرب إلى حرب، ومن أزمة إلى أخرى وأصبح العالم الذي يشهد أكبر ثورة علمية في التاريخ غارقًا في انتكاسة أخلاقية وانهيار قانوني واليوم فإن عقلاء العالم يحبسون أنفاسهم مما يجري وما قد يجري في ظل صعود حالة اللايقين.

وأشار إلى أن جزء من الإعلام الدولي يشارك في أزمة النظام العالمي، إذ يسعى جانب منه إلى التحريض والتزييف ليتجاوز العالم مرحلة تراجع القانون الدولي وصعود قانون الغاب إلى إشعال النار في الغابة ذاتها.

واستطرد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "ليست السياسة الدولية وحدها عند مفترق الطرق، بل يقف الإعلام كذلك عند المفترق ذاته إما أن يروج ثقافة الدم والنهب، وإما أن يكون صوتًا للأمن والسلم، وبدورنا يجب أن نحدد موقعنا في الخريطة الأخلاقية، وفي ماسبيرو لم ولن نقف أبدًا في الجانب الخطأ من التاريخ".

