زار اليوتيوبر العالمى دارين جيسون، المعروف باسم "سبيد"، صباح اليوم، منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

وحرص "سبيد"، على أن يدخل الممرات والسراديب الضيقة في الأهرامات برفقة عدد من المرشدين السياحيين، في مشاهد أثارت دهشة المتابعين.

وأطلق "سبيد"، بثًا مباشرًا خلال زيارته إلى الأهرامات، وحظي بمتابعة واسعة من مختلف أنحاء العالم، مرتديا جلابية مصرية بيضاء.

وجاءت تجربة البث المباشر لتظهر مدى سعادته بهذه الزيارة للحضارة المصرية القديمة والأهرامات باعتبارها العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع.

وحرص اليوتيوبر العالمى على أن يتفاعل مع الثقافة المصرية بارتداء الجلباب عند زيارة الأهرامات وقميص المنتخب المصرى عند زيارته للمتحف المصرى الكبير.

ويُعرف "سبيد"، بشغفه بزيارة المواقع التاريخية الشهيرة حول العالم، حيث يحرص على توثيق رحلاته بشكل مباشر، ما ساهم في تعزيز شعبيته وجعل محتواه محط اهتمام الملايين من متابعيه.

ولم تتوقف الرحلة عند الأهرامات، إذ استكمل «سبيد» جولته بزيارة المتحف المصري الكبير.