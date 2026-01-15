إعلان

بقرار من رئيس الوزراء.. إسقاط الجنسية المصرية عن حاتم محمد والسعيد محمد -(مستند)

كتب : عمرو صالح

12:21 م 15/01/2026

إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 الصادر بتاريخ 15 يناير 2026، قرارين صادرين عن مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين، وذلك بناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وجاء القرار رقم 2 لسنة 2026، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن حاتم محمد السيد عبد اللاه، مواليد سوهاج في 28 ديسمبر 1980، بسبب تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، إلى جانب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون ترخيص سابق.

كما تضمن العدد ذاته القرار رقم 3 لسنة 2026، والذي نص على إسقاط الجنسية المصرية عن السعيد محمد عبد الحميد العمري، مواليد محافظة الغربية بتاريخ 30 يناير 1998، لتجنسه بجنسية أجنبية دون إذن، والتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة.

وصدر القراران بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وبناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يُنشر القراران في الجريدة الرسمية ويُعمل بهما من تاريخ النشر.

وصدرت القرارات برئاسة مجلس الوزراء في 15 رجب 1447هـ، الموافق 4 يناير 2026م، ووقعها الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إسقاط الجنسية المصرية رئيس الوزراء وزير الداخلية

