21 مليون مواطن مستهدفون.. وزير الصحة يتابع جاهزية محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي

كتب : أحمد جمعة

11:18 ص 14/01/2026
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، ومتابعة آخر مستجدات التنفيذ في المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وبحسب بيان، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على استكمال مشروعات المنظومة، وتجهيز محافظات المراحل المتبقية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات التقدم العالي في التنفيذ، إلى جانب تعزيز خدمات الصحة العامة والوقائية لرفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

‏‎واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة على مستوى المحافظات، مع التركيز على معايير الجاهزية الإنشائية، التوزيع الجغرافي المتوازن، وتقييم البنية التحتية الصحية لضمان توسع مرحلي عادل وفعال.

‏‎وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تطوير مكاتب الصحة، والتوسع في التحول الرقمي الصحي، وتحسين نظم إدارة البيانات، لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار والتكامل بين قطاعات المنظومة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق المرحلة الثانية، أكد المتحدث الرسمي أنها تشمل محافظات (المنيا، مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، ودراسة ادخال الإسكندرية )، وتستهدف خدمة أكثر من 21.1 مليون مواطن من خلال شبكة تضم 88 مستشفى و828 وحدة ومركز رعاية أولية، مع العمل بوتيرة متسارعة لضمان الجاهزية الكاملة والبدء التدريجي في التشغيل التجريبي وفق أعلى معايير الجودة.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة التأمين الصحي

