ترامب: ضربات السبت يوم عظيم لهذا البلد وللعالم

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي كانت فعّالة، وأنها قد تمهد الطريق للحل الدبلوماسي.

أضاف ترامب لشبكة "سي بي إس نيوز"، ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران: "الأمر أسهل بكثير الآن مما كان عليه بالأمس، بالطبع لأنهم يتعرضون لهزيمة نكراء".

وأعرب عن ثقته في النتائج حتى الآن، واصفا ضربات يوم السبت أنها يوم عظيم لهذا البلد، ويوم عظيم للعالم.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب مقتل خامنئي، المرشد الأعلى لإيران لما يقرب من 37 عاما، في غارات أمريكية إسرائيلية.

أفادت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" أن نحو 40 مسؤولا إيرانيا قُتلوا في الهجمات.

أكد ترامب أن هناك بعض المرشحين الأكفاء لقيادة إيران في أعقاب مقتل خامنئي، لكنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل، وفقا لسكاي نيوز.