رئيس هيئة الدواء يبحث مع القابضة للادوية وهالو الصينية سبل توطين الصناعات المتقدمة

كتب : أحمد جمعة

04:01 م 13/01/2026

الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي الشركة القابضة للأدوية برئاسة الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة، ومجموعة هالو (Halo Group) الصينية برئاسة السيد هوانغ (جون)، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.

وبحسب بيان، تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات الدوائية الحيوية ذات الأولوية للمريض المصري، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية للشركات في السوق المصري، لا سيما فيما يتعلق بدعم التصنيع المحلي، والتوسع في الطاقات الإنتاجية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الدوائي.

واستهل الدكتور علي الغمراوي الاجتماع بالترحيب بالوفد، مؤكداً حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أطر التعاون مع شركاء الصناعة من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والدوائية المتقدمة.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن توطين الصناعات الدوائية المتقدمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، لما له من دور محوري في تعزيز الأمن الدوائي الوطني، مشيراً إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية، والتي تُعد من الملفات الوطنية ذات الأولوية، وتضطلع بها مدينة الدواء المصرية باعتبارها مشروعاً وطنياً استراتيجياً.

وأوضح الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل على تهيئة مناخ تنظيمي داعم ومحفز لجذب الاستثمارات الجادة، وتيسير إجراءات التسجيل والتصنيع، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمريض المصري، وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة القابضة للادوية ومجموعة هالو الصينية عن تقديرهم للدور التنظيمي والداعم الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، مؤكدين أهمية الشراكة مع مجموعة هالو لنقل التكنولوجيا الدوائية المتقدمة إلى السوق المصري، بما يسهم في دعم منظومة التصنيع الدوائي محلياً، وتعزيز قدرات الشركات الوطنية على المنافسة إقليمياً ودولياً.

يأتي الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية المعقدة محلياً، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة.

علي الغمراوي هيئة الدواء المصرية الشركة القابضة للأدوية أشرف الخولي

