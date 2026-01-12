إعلان

رئيس شعبة الأدوية: التتبع الدوائي انطلق تجريبيًا في 3 آلاف صيدلية تمهيدًا للتعميم

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:55 م 12/01/2026

التتبع الدوائي

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن منظومة التتبع الدوائي تُعد من الملفات التي أُثير حولها نقاش واسع خلال السنوات الماضية، مشددًا على وجود إصرار واضح من جانب نقابة الصيادلة على تطبيق هذه المنظومة باعتبارها خطوة محورية لضبط سوق الدواء.

وأوضح "عوف"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التطبيق الرسمي لمنظومة التتبع الدوائي سيبدأ اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، على أن يتم البدء بالأدوية المستوردة في المرحلة الأولى، ثم تتوسع المنظومة لاحقًا لتشمل جميع الأدوية المحلية بدءًا من 1 أغسطس.

وأشار على عوف، إلى أنه جرى اليوم الإعلان عن بدء تجارب مبدئية محدودة للمنظومة داخل نحو 3000 صيدلية، في إطار تجربة عملية تهدف إلى رصد المشكلات الفنية والتشغيلية والعمل على تلافيها قبل التعميم الكامل وهي خطوة إيجابية ومهمة، موضحًا أن مشكلة الدواء المغشوش ليست محلية فقط، بل تُعد أزمة عالمية.

وشدد، على أن الدولة المصرية تعمل على تقليل هذه الظاهرة من خلال تطبيق منظومة التتبع الدوائي إلى جانب مجموعة من الضوابط والإجراءات الرقابية.

التتبع الدوائي رئيس شعبة الأدوية الدكتور علي عوف

