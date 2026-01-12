شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الاثنين، في افتتاح فعاليات المنتدى الهندي المصري للصناعات الدوائية، الذي يعقد ضمن جهود تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجالي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور السفير الهندي لدى مصر، سوريش ك. ريدي، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة السابق.

وشارك في المنتدى وفد هندي يضم نحو 70 شركة أدوية، تحت رعاية مجلس ترويج صادرات الأدوية الهندية (Pharmexcil)، وذلك في إطار متابعة نتائج اللقاءات الثنائية التي عقدها الدكتور الغمراوي مع وزير الصحة الهندي، السيد جاجات براكاش نادا، على هامش المائدة المستديرة التي انعقدت في نوفمبر 2025، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ورغبتهما في توسيع الشراكة في قطاع الصناعات الدوائية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، على الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري في مجالات المواد الخام الدوائية والمستحضرات الطبية، مشيرًا إلى ما توفره من فرص واعدة للاستثمار والتوسع.

واستعرض الدور المحوري لهيئة الدواء المصرية في دعم توطين صناعة الدواء، وتعزيز تنويع وتأمين مصادر المواد الخام، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والهيئات التنظيمية العالمية، بما يسهم في مواءمة المعايير التنظيمية وتسهيل نفاذ المستحضرات الطبية عالية الجودة، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا والخبرات. وأكد أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار، تعزز تنافسية الصناعة الوطنية وترسخ مكانة مصر إقليميًا في قطاع الصناعات الدوائية.

وشملت فعاليات المنتدى عدداً من المجالات الحيوية، منها المواد الخام الدوائية الفعالة (APIs)، والمستحضرات الصيدلانية النهائية، والمستحضرات البيطرية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الجراحية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل العلاجية، والأشكال الصيدلانية المختلفة، بالإضافة إلى المستحضرات القابلة للحقن، مما يعكس التنوع الكبير في مجالات التعاون المحتملة بين البلدين.

وشهد المنتدى، عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين ممثلي الشركات الهندية والمصرية (Buyer–Seller Meet)، إلى جانب اجتماعات مع الاتحادات الصناعية والمسؤولين الحكوميين، بهدف بحث فرص التعاون المشترك، ونقل التكنولوجيا، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية.

وأكد السفير الهندي، سوريش ك. ريدي، من جانبه، على أهمية تعزيز اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والهندية، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة مثالية لتوسيع آفاق التعاون الدوائي وزيادة الاستثمارات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وأشاد بالدور الرائد الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في دعم توطين صناعة الدواء وتعزيز جودة المستحضرات الدوائية، مؤكدًا أن مصر شريك استراتيجي محوري للهند في المنطقة، وأن التعاون مع الهيئة يعد نموذجًا متميزًا لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتطوير القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعكس المشاركة حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير المنظومة التنظيمية للدواء ودعم الدور الريادي لمصر كمركز إقليمي في مجال التنظيم الدوائي.

