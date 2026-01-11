زحام شديد في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين

قال النائب ممدوح جاب الله عضو مجلس النواب، عن دائرة حوش عيسى في تصريحات صحفية بعد استلام كارنية عضويته في المجلس، أن هذا التكليف يمثل فرصة لخدمة الوطن والمواطن المصري.

أوضح أن أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها هي الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة والاستثمار الزراعي وتحسين حياة الناس وسنكون وعند حسن ظن اهالينا مشيرا الي أنه سوف ينضم إلى لجنة الخطة والموازنة.

وتابع: كلنا في خدمة الوطن والمواطن، وأسأل الله أن يوفقني لأداء واجبي النيابي بكل أمانة وجدية لأن العمل البرلماني يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب التزامًا دائمًا تجاه مصالح الشعب، مع الحرص على أن يكون على قدر الثقة الممنوحة من المواطنين".

وأكد أن دوره النيابي لا يقتصر على القضايا الخدمية في الدائرة، بل يمتد إلى العمل التشريعي وصياغة القوانين التي تمس حياة المواطنين مشيرا إلى المشاركة الفاعلة في اللجان البرلمانية ودراسة المشروعات والقوانين بعناية لوضع تشريعات تحمي مصالح المواطنين وتعزز التنمية المستدامة، مشددًا على أن الموازنة بين العمل الخدمي والجهود التشريعية تمثل أحد أهم أولوياته في المجلس.

كما قدم الشكر لأهالي دائرة حوش عيسى بما قدموه من دعم مشددا على حرصه الدائم على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.