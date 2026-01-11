شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث غدًا الإثنين في تمام الحادية عشر صباحَا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد الأول.. غدًا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث غدًا الإثنين في تمام الحادية عشر صباحَا.

ونص القرار على أن يكون الانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين 23 رجب 1447 هـ، الموافق 12 يناير 2026 ميلاديًا.

بيطري يكشف أعراض أنفلونزا الطيور

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن أعراض انفلونزا الطيور التي قد تظهر داخل الحظيرة وطرق التعامل معها حال اكتشفها لتجنب أي خسائر مادية وذلك باعتبارها إحدى الفيروسات التي تؤدي لنفوق الدواجن.

منصة مصر العقارية.. بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان ومواعيد جديدة للتخصيص

أعلنت منصة مصر العقارية، عن إجراء تحديثات تنظيمية محدودة على آليات العمل، وذلك في إطار حرصها على تعزيز معايير الأمان والشفافية، وضمان تجربة عادلة لجميع المواطنين، مع تحديد مواعيد تخصيص الوحدات السكنية الجديدة بعد انتهاء فترة التحديث.

وأكدت منصة مصر العقارية أنه حتى الآن لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، مشددة على أن جميع الوحدات ما زالت متاحة بالكامل، ولن يتم تنفيذ أي إجراءات تخصيص خلال فترة التحديثات الجارية.

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج "الاستطاعة الصحية"

خصصت وزارة الصحة والسكان 197 مستشفى لاستخراج "شهادة الاستطاعة الصحية"، التي فرضتها وزارة السياحة شرطًا إلزاميًا لأداء فريضة الحج هذا العام.

وسبق أن قالت وزارة السياحة إنه لن يتم استكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي هذا العام إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية لكل حاج، والصادرة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان في مصر.

1500 جنيه للمنحة.. تفاصيل برامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة

أكدت الشيماء عبدالله، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن الوزارة تنفذ عددًا من البرامج المتكاملة تشمل الحماية والرعاية والتشغيل والتدريب، وتستهدف جميع فئات العمالة غير المنتظمة، مثل عمال التشييد والبناء، والزراعة، والمناجم والمحاجر، والصيد، وكل من يعمل بنظام العمل المؤقت أو غير المستمر.

خفض القيصرية.. ماذا حققت مبادرة "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة"؟

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، التي جرى إطلاقها بهدف تحسين صحة الأم والطفل وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وهي تلك الفترة التي تعتبرها الوزارة المثالية لنشأة الطفل.

هل يصل سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهًا في رمضان؟

كشف الدكتور محمد محمود عضو اتحاد الدواجن، عن أسعارها خلال شهر رمضان المقبلـ، في ظل التكهنات بارتفاع أسعارها ليصل الكيلو منها لـ90 جنيهًا نظرًا لزيادة الطلب الذي تشهده خلال الشهر الكريم.

وقال "محمود"، في تصريحاته لمصراوي، إن أسعار الدواجن مثل أسعار الذهب والبترول لا يمكن توقع سعرًا محددًا لها خلال أي فترة زمنية نظرًا لأنها تعتمد على العرض والطلب في حال وجود كميات كبيرة من المعروض يستقر الأسعار وحال وجود نقص في الكميات تنخفض الأسعار.

"المغناطيس تحت الرصد".. أبرز طرق كشف التلاعب في عدادات الكهرباء

كشفت شركات توزيع الكهرباء،ـ عن استخدام أحدث التقنيات لمكافحة التلاعب في العدادات، في ظل تزايد محاولات البعض لتخفيض قيمة الفواتير أو التهرب من سداد الاستهلاك الفعلي.

وبحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن العدادات الذكية أصبحت أداة رئيسية لرصد أي تدخل خارجي، مثل استخدام المغناطيس لإبطاء العداد، أو تعديل تركيبه، حيث تقوم هذه العدادات بإرسال بيانات الاستهلاك لحظيًا لمراكز المراقبة لمتابعة أي نمط غير طبيعي.

