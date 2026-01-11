قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حصول المعتمر على أموال مقابل دخول هاتف محمول لصالح أحد التجار لعدم دفع الضرائب الجمركية، لا يجوز شرعًا.

وأضاف عبد السميع، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن مَن يقوم بذلك عليه أن يتوب ويستغفر المولى، عز وجل؛ لأنه يعد بذلك آثمًا وآكلًا لأموال الناس بالباطل، كاشفًا أن الأمر لا علاقة له بالعمرة التي أداها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الدولة وضعت الضرائب لتعود بالنفع على المواطنين، والتهرب من دفع الضرائب الجمركية يعد تضييعًا لحق الدولة؛ وهو أمر لا يجوز شرعًا.

وكان تحقيق "مصراوي"، الذي أعده الزميل محمد سامي، قد كشف عن أساليب جديدة للتحايل على القرار الحكومي الصادر قبل نحو عام، بشأن تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج، والذي يسمح للمواطن العائد من الخارج باصطحاب هاتف واحد معفيٍّ من الجمارك، بشرط تسجيله على المنظومة قبل مغادرة المطار.

ورصد التحقيق بدء محاولات الالتفاف على القرار منذ مارس الماضي؛ حيث تطورت من ممارسات فردية إلى نشاط منظم، استهدف بشكل خاص رحلات العمرة، مستغلًا أن غالبية المعتمرين لا يسافرون بشكل متكرر.

وأوضح التحقيق أن بعض التجار يقنعون المعتمرين باصطحاب هواتف حديثة؛ من بينها إصدارات جديدة من "آيفون"، وتسجيلها على جوازات سفرهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه، قبل أن تتطور الممارسات إلى تأجير رحلات عمرة كاملة بالتنسيق مع بعض المشرفين.

وأشار التحقيق إلى ظهور مجموعات عبر "فيسبوك" لتنسيق هذه العمليات بشكل شبه علني، مؤكدًا أن تلك الممارسات تسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة؛ نتيجة التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة.