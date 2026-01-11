أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالجهود الوطنية لبناء كوادر شابة مؤهلة للمستقبل من خلال مبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أنها تهدف إلى رعاية خيرة شباب مصر وتدريبهم في مجال التكنولوجيا الرقمية الحيوية.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد أن هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقوم على تدريب الشباب داخل الأكاديمية العسكرية في مجالات متنوعة تشمل الإعلام والتعليم والزراعة.

وتابع موسى أن المعايير المطبقة ترتقي لأعلى المستويات، موضحًا: "في الأكاديمية العسكرية مفيش واسطة.. فيه اختبارات وتدريبات وامتحانات على أعلى مستوى".

وأكد أن هذا النهج يضمن تخريج دفعات مؤهلة تأهيلاً عالياً وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة، موضحًا أن خريجي المبادرة سيتوجهون للعمل في كبرى الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات، شرط اجتيازهم متطلبات الوظائف المحددة.

وأشار موسى إلى أن هذه المبادرة تمثل أكثر من مجرد برنامج تدريبي، بل هي استثمار استراتيجي في العقول المصرية الشابة لدفع عجلة التحول الرقمي الشامل في البلاد.

وأكد على أن مثل هذه المبادرات، التي تجمع بين التميز الأكاديمي والانضباط والولاء الوطني، هي القاطرة الحقيقية التي ستقود مصر نحو مستقبل رقمي مزدهر وتنقلها "نقلة تانية" على طريق التقدم والتنمية.