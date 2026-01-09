إعلان

الإفتاء توضح حكم الزكاة على الأراضي المعدة للبناء

كتب : أحمد العش

09:07 م 09/01/2026

دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، حكم الزكاة على الأراضي المخصصة للبناء، مؤكدة أن الزكاة تفرض فقط على الأموال المخصصة للتجارة عند تحقق شروطها الشرعية.

وأضافت الإفتاء، أن الأراضي المعدة للبناء والتي لا تستخدم للتجارة تعامل مثل: دور السكنى، ولا تجب فيها الزكاة، كونها أرضًا غير منتجة، موضحةً أن هذه الأراضي ليست أرضًا زراعية تخضع لزكاة المحاصيل، ولا مبنى يمكن استغلاله للاستثمار أو التأجير.

وشددت دار الإفتاء، على أهمية معرفة نوعية المال قبل حساب الزكاة، لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية وعدم فرضها على ما لا يشمله الحكم الشرعي.

