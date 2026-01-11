كتب- أحمد جمعة:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع "شين جين" المتكامل للمنسوجات والطباعة والصباغة، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات؛ وذلك خلال جولته التي يقوم بها اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المنسوجات وتشجيع الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح المشروع يعكس التوجه الحكومي لتعميق التصنيع المحلي في قطاع المنسوجات، وتعزيز التكامل بين المواد الخام المحلية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع قيمة المنتجات المصرية ودعم الصادرات.

فيما أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن مجمع "شين جين" يمثل خطوة إضافية في سلسلة نجاحات المنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات نوعية في قطاع الصناعات النسيجية، كما يمثل قيمة مضافة من خلال تحويل الخيوط والأقمشة إلى منتجات نهائية جاهزة للتصدير، مع تعزيز سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.

وأكد جمال الدين أن الهيئة مستمرة في استقطاب مشروعات قادرة على تعميق التصنيع المحلي وتوسيع حضور المنسوجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات، في إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات مجمع "شين جين"، مستمعًا في أثناء ذلك إلى شرح من جاو ديو، مديرة مجمع "شين جين"، والتي أوضحت أن المشروع يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون متر أقمشة و10 آلاف طن خيوط سنويًا، منوهة إلى أنه يتم تصدير نسبة 70% من الإنتاج.

وأضافت: يستهدف المشروع توفير 390 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في دعم المشروعات كثيفة العمالة وتعزيز التكامل بين الاستثمار الأجنبي والخامات المحلية، حيث يختص مشروع "شين جين" بإنتاج خيوط من ألياف صناعية متنوعة، وتصنيع أقمشة منسوجة متعددة، وإجراء الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز النهائي للمنسوجات، بالإضافة إلى عمليات الغزل، النسج، التطريز، والحياكة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية.