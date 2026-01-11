1500 جنيه للمنحة.. تفاصيل برامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة

أكدت الشيماء عبدالله، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن الوزارة تنفذ عددًا من البرامج المتكاملة تشمل الحماية والرعاية والتشغيل والتدريب، وتستهدف جميع فئات العمالة غير المنتظمة، مثل عمال التشييد والبناء، والزراعة، والمناجم والمحاجر، والصيد، وكل من يعمل بنظام العمل المؤقت أو غير المستمر.

وأوضحت عبدالله، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير أن أن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم من خلال الشركات والمقاولين القائمين على تنفيذ المشروعات، أو عبر مفتشي وزارة العمل الذين ينزلون إلى مواقع العمل لحصر العمالة وإدخالها ضمن قاعدة البيانات الرسمية للاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية والصحية.

وأشارت مدير إدارة العمالة غير المنتظمة إلى أن الوزارة متعاقدة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل تحاليل في جميع المحافظات، ويتم تقديم الخدمة الصحية للعامل دون تحمله أي تكلفة، حيث تتحمل وزارة العمل كامل النفقات من حساب الحماية والرعاية.

وفيما يتعلق بالدعم النقدي، أوضحت أن الوزارة تصرف 6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة في المناسبات المختلفة، بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، تشمل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، مشيرة إلى أن قيمة المنحة تم رفعها مؤخرًا ضمن حزمة المساعدات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.